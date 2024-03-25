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  • Ölümlü kazaya neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'tan skandal teklif!
Güncel

Ölümlü kazaya neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'tan skandal teklif!

İstanbul Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok, kırmızı bülten kararı sonrası panikledi. Tok'un Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kayıtsız bir şekilde kalmak için otel yönetimine 4 katı para ödemeyi teklif ettiği ortaya çıktı.

25 Mart 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Ölümlü kazaya neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'tan skandal teklif!
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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve fotoğraflar büyük ses getirmişti. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

OTEL YÖNETİMİNE SKANDAL TEKLİF

Yazar Eylem Tok ve oğlunun Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kalmak üzere avukatları olduğunu söyleyen bir ABD'li kişi vasıtasıyla otel yönetimine ulaştığı ve dikkat çeken bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

GENEL MÜDÜR ENGEL OLDU

İsimlerinin otel müşteri listesinde yer almamasını isteyen Tok ve oğlunun bu teklifi kabul etmesi için otel yönetimine normal oda ücretinin yaklaşık 4 katı para ödemeyi teklif ettikleri ancak otel müdürünün bunu reddettiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

BABA CİHANTİMUR'A ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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