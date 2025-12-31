İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9344
  • EURO
    50,6229
  • ALTIN
    5951.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli bazı seferleri iptal edildi
Güncel

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli bazı seferleri iptal edildi
ABONE OL

THY'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.