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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:07
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

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