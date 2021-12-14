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Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00, 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.

DHA14 Aralık 2021 Salı 09:41 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:41
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00, 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.

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