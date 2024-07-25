İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0243
  • EURO
    35,9845
  • ALTIN
    2511.29
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edilecek
Güncel

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edilecek

Yarın beklenen olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edilecek
ABONE OL

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.