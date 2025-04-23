Ömer Çelik: 23 Nisan milletimizin iradesidir

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"23 Nisan en zor şartlarda bile millet olarak varoluşumuzun imzalarını atmaya devam edeceğimizin iradesidir. Çocuklara armağan edilmiş bu bayram, gelecek nesillerin bu iradeyi daha ileriye götüreceğine inancın ifadesidir. Türkiye Yüzyılı'nı bu azimle kucaklıyoruz. Nice bayramlara. Bu bayramda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz."