AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-İnsanlığa karşı suç işleyen DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder.

-Türkiye, ABD unsurları ile yüksek koordinasyon içerisinde oldu. ABD uçakları Fırat Kalkanı harekat bölgesinden uçuş yaptı.

-Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz.

-YPG/PKK'nın da DEAŞ ile işbirliği içinde olduğunu biliyoruz.

-Türkiye, DEAŞ ile cephede mücadele veren tek NATO ülkesidir. DEAŞ'ın yok edilmesi için ideolojik mücadele önemlidir.

-DEAŞ'a karşı en güçlü operasyonları Türkiye gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava Üssü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlenmiştir.

-YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir. Terör örgütü YPG başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor, bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor. Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir

-Uluslararası Af Örgütü'nün mülteci raporunda, Türkiye'nin diğer ülkelerden duyarlı olduğunun altı çiziliyor. AB ülkeleri mülteciler için köprü yerine duvarlar kurmayı tercih ediyor. Türkiye'nin mülteci politikasıyla tamamen insani temelli uygulamalar hayata geçirildi. Bu insanlar sağ salim ve güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeli. Türkiye, insanlık adına üzerine düşen yükü fazlasıyla yerine getirdi.

-Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir.

-Bir takım propaganda merkezleri iddiaları gündeme getiriyor. Türkiye'nin kültüründe etnik temizlik yoktur, terörle mücadele vardır. Türkiye, provokasyonları anında dünyaya deşifre ediyor. Suriye'de demografik yapıyı sistematik şekilde değiştiren YPG'dir.

-Avrupa'da Türklere yapılan saldırılara karşı, bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruzAlman makamlarına tedbir almadıkları için teessüflerimizi iletiyoruz.

-Bizim tespitlerimize göre ABD, 30 bin tır silah terör örgütüne gönderildi. Çekilme sürecinin ardından bu silahlar toplanıp imha edilecek.

-Trump'ın mektubu, saygı sınırlarını aşan bir mektup, kabul edilemez.

-Cumhuriyet Bayramı için ek kutlamalar valiliklerin değerlendireceği bir husus.

-Yargı reformu çalışmalarıyla ilgili henüz son nokta konulmadı. Yeni infaz usülleri üzerinde çalışılıyor.