'Sosyal bölücülük' olarak tanımladı! Ömer Çelik: Özgür Özel'in geldiği nokta Türkiye'yi topyekun tehdit ediyor

Özgür Özel, Türkiye'yi ve değerlerini hedef almayı sürdürerek tepkilerin odağından olmaya devam ediyor.

Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı için "Türkiye'yi topyekün tehdit ediyor" dedi.

"SOSYAL BÖLÜCÜLÜK"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir.

Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.

Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir.