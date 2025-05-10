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Ömer Çelik: Türkiye, en güvenilir ortaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet verici olduğunu söyleyerek 'Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır' ifadelerini kullandı.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:41 - Güncelleme:
Ömer Çelik: Türkiye, en güvenilir ortaktır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır.

Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır.

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