Güncel

Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Sözcü Çelik'ten açıklama

SAHA 2026'da açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara cevap verdi. Çelik, 'Partimize geçen başkanları toplantılarda görüyorsunuz.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SAHA 2026'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye savunmada devrim yaptı. Türkiye, tesadüfü bir kazanım yapmadı, iyi planlandı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

- Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili.

- İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar.

- Türkiye'nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır.

- Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. 'Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim' gibi bir dayatma var.

BURCU KÖKSAL SORUSUNA CEVAP

- Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor.

Kapat
