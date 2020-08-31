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AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, ' Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.' dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:53
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır" dedi.

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