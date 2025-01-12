Ömer Çelik'ten Amasya'daki kazaya ilişkin taziye mesajı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.
Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:
Amasya'da sondaj çalışmasında oluşan göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Değerli ailelerinin ve hepimizin başı sağolsun.
Amasya'da sondaj çalışmasında oluşan göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2025
Değerli ailelerinin ve hepimizin başı sağolsun.