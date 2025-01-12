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Ömer Çelik'ten Amasya'daki kazaya ilişkin taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

12 Ocak 2025 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Amasya'daki kazaya ilişkin taziye mesajı
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Amasya'da sondaj çalışmasında oluşan göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Değerli ailelerinin ve hepimizin başı sağolsun.

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