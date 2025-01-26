Ömer Çelik'ten Bolu ve Konya açıklaması: Sonuçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak

Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Salondaki iki kadının açtığı "Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi Reis" yazılı pankartı işaret eden Çelik, "Adanalı kadınların, ak kadınların Cumhurbaşkanı'mıza, Genel Başkan'ımıza, davamıza, yürüdüğümüz yola, bu büyük mücadeleye bağlılığını gösteren cümle budur." ifadesini kullandı.

Kadınları sahneye davet edip selam veren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mıza buradan gönderilen mesajla birlikte bundan sonra bu kongremizi hep böyle hatırlayacağız. 7. Olağan Kongre derken aynı zamanda 'Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi kongresi' diyeceğiz. Zaten bunun altına hiç Adana falan yazılmasına gerek yok. Bunu gören hemen Adana olduğunu anlar çünkü Adanalılar normal şekilde sevemez ancak deli gibi severler."

"SİYASETTE AZİMLİ OLMAYI SAİMBEYLİ'DEKİ FATMA HANIM'DAN ÖĞRENDİK"

Çelik, AK Parti Kadın Kolları'nın, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve ileriye gitmesi için fedakarlıkla yol yürüdüğünü söyledi.

Kadınların çalışmalarının, demokrasi mücadelesinin özünü oluşturduğunu vurgulayan Çelik, "Darbecilerin üstüne yürüyenlerin en ön safında kadınlarımız, kadınlarımızın mücadelesi vardır. Onun için Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, bir taraftan da bizim kadınlarımızın verdiği hak mücadelesidir." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren bütün engellere rağmen en çok mücadele edenlerin kadınlar olduğunu belirterek, bugüne kadar görev alan üyelere teşekkür etti.

Kadın kolları üyelerinin inanç ve azimle çalıştığını dile getiren Çelik, "Biz siyasette azimli olmayı Saimbeyli'deki Fatma Hanım'dan, kararlı olmayı Sarıçam'daki Ayşe teyzemizden öğrendik. Biz gençliğimizi siyasete nasıl adayacağımızı, genç kadın arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanı'mızın etrafında yürüdüğü yoldan öğrendik." dedi.

"BİZ KAYBETTİĞİMİZ CANLARIN, YAŞADIĞIMIZ ACININ TARAFINDAYIZ"

Çelik, AK Parti'nin dünyanın en büyük kadın hareketlerinden birine sahip olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette kadınları özne haline getirmek için mücadele ettiğini dile getiren Çelik, "Bizim hareketimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi, siyaseti iyileştirmek, siyaseti iyilik üreten bir şey haline getirmek, güzelleştirmek, insanlık için bir değer haline getirmek için siyasete kadın eli değmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ve Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve meclis grubunun iradesinin net olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün bu olayların sebeplerinin ve faillerinin bulunması için en güçlü iradeyle en güçlü araştırmaların, soruşturmaların yapılmasını, bunların ortaya çıkmasını sağlayacağız ve şeffaf bir biçimde de kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kaybettiğimiz canların, yaşadığımız acının tarafındayız. Kaybettiğimiz canların başına gelen bu felaketin ortaya çıkması için her türlü iradeyi ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Kongreye, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.