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Ömer Çelik'ten Lozan paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü kutladı

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Lozan paylaşımı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin yıkılmaz ve yenilmez olduğunun ilanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümü kutlu olsun. Tarihte vardık, bugün varız ve yarın da var olacağız. Milletimiz, tarihsel varoluşunu Lozan'la beraber bir kere daha dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz."

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