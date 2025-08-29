Ömer Çelik'ten Siyonist bakana sert tepki: Modern zamanın Nazilerisiniz

CNN Türk canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaşımına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik "Esasında bu soykırım şebekesinin kullandığı kavramlara rağmen katliam organizasyonu olduğu nasıl ortaya çıktıysa kullandıkları kavramların da insanlık suçlarını örtbas etmekten kullanılan kavramlardan başka bir şey olmadığı net bir şekilde görüldü" dedi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.

O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

"İSRAİL KATLİAM İLE ANILAN BİR ŞEBEKEDEN İBARETTİR"

Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşittir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın Nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir.

İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyorsa biri bilin ki bundan kastedilen ve İsrail'in anladığı İsrail'in katliamı yapma hakkı vardır şeklindedir. Şimdide halen propaganda merkezlerini çalıştırabileceklerini sanıyorlar. Bunlara en fazla data üreten İsrailli silah şirketlerdir.

İSRAİL BİR HALÜSİNASYON İÇİNDE

Eylül ayında birçok devlet Filistin devletini tanıyacak. İsrail tarafı halüsinasyon içinde, meşruiyetin ahlakı üstünlüğünün kendinde sanıyorlar.

Turan'dan, 24'e özel açıklamalar

Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi... Dünyaya çağrı: Filistin ambargosunu kırın

Gazze'ye havadan yardım için Başkan Erdoğan'dan onay alındı