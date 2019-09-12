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Ömer Doğan olayında son durum ne? Müge Anlı Ömer Doğan olayı nedir?

Ömer Doğan olayında son durum ne? Müge Anlı Ömer Doğan olayı nedir? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Ömer Doğan 30 Temmuz'da kaybolduktan sonra tüm arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Ömer Doğan'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Bir anda ortadan kaybolan adamın başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını isteniyor. 3 çocuk babası Ömer Doğan'dan 45 gündür haber yok. Ömer Doğan'ın son olarak akrabası Hakan Doğan ile çitlik evine gittiği tespit edildi. Ömer Doğan olayında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Zabıt Katibi Ömer Doğan'ın başına ne geldi? tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ömer Doğan 30 Temmuz'da kaybolduktan sonra tüm arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. 45 gündür haber alınamayan Ömer Doğan hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Ömer Doğan olayında son durum ne? Müge Anlı Ömer Doğan olayı nedir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Bir anda ortadan kaybolan adamın başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını isteniyor. Ömer Doğan'ın son olarak akrabası Hakan Doğan ile çitlik evine gittiği tespit edildi. İşte tüm detaylar... 
 
ÖMER DOĞAN OLAYINDA SON DURUM NE? 
Ömer Doğan olayında son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde işleniyor. Ömer Doğan'ın son olarak akrabası Hakan Doğan ile çitlik evine gittiği tespit edildi. 
 
MÜGE ANLI ÖMER DOĞAN OLAYI NEDİR?
Kırıkkale'de 30 Temmuz'da adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ömer Doğan'ın 5 yıl önce 2 yeğeninde de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ömer Doğan'ın kaybolduktan sonra yeğeni Hakan Doğan gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'ya müracaat eden Ömer Doğan'ın ailesi, şüpheli olarak hala Hakan Doğan'ı görüyor.
 

 
ÖMER DOĞAN'IN AİLESİ: HAKAN İLE ARALARINDA HUSUMET VARDI
Müge Anlı'da konuşan Ömer Doğan'ın ailesi, Ömer ile Hakan'ın arasında tarla meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledi. Aile, Ömer'in tarlasını işgal ettiğini iddia ettikleri Hakan'ın Mayıs ayında ciddi bir husumet yaşandığını, ardından Hakan'ın Ömer'e "Bana Ağustos'a kadar müsaade edin, çıkacağım" dediğini aktardı. Ancak 30 Temmuz'da Ömer'in kaybolmasının ardından Hakan'ın hala tarlayı işgal ettiğini söyledi. 
 
İddiaya göre Hakan Doğan olay günü Ömer Doğan'ın yanında olduğunu doğrulayarak, "Ömer bana, 'her şeyden bıktım, ben gidiyorum' dedi ve gitti" dediği söyleniyor. Olayın ardından savcılığın Hakan Doğan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 
 
MÜGE ANLI'DAN 'HAKAN DOĞAN' AÇIKLAMASI: 5 YIL ÖNCE 100 BİN LİRA İSTEDİ
Müge Anlı, daha önce kaybolup cansız bedenleri bulunan 2 çocuğun olayın aydınlatılması için yine kendilerine gelindiğini söyledi. Müge Anlı 5 yıl önce bu iki kardeşin dosyasını incelerlerken Hakan Doğan'ın "100 bin lira verin bana, ben bu olayı çözerim" dediğini aktardı. 
 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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