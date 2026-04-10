İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde başlatılan soruşturma kapsamında, bir şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da inceleme başlatıldı. İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. 'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapılarak SGK uzmanlık raporu hazırlandı.

Bu doğrultuda olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi. Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ve şüpheli Aslıhan Aksoy'un sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Raporun tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer şüpheliler, dün akşam savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Belediyede çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görevli görünen Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı.

BİR GÜN SONRA SAVCILIKTAN İTİRAZ

Yaşanan bu gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz ederek, tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu. İtirazda, "Şüphelilere yüklenen resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarına karşı işlenmiş dolandırıcılık suçlarının kamu görevlilerinin görev alanına giren eylemler olmaması nedeniyle bu suçlar yönünden doğrudan soruşturma yapılabileceği, fiili olarak çalışması bulunmayan şüpheli Aslıhan'ın SGK'da işe giriş bildirgesi düzenlenmesi, ayrıca çalışıyormuş gibi puantaj cetvellerinin düzenlenmesi eylemlerinin belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı, bu şekilde işe giren ve çalışıyormuş gibi gösterilerek hakkında belgeler düzenlenen Aslıhan Aksoy'un belediyeden haksız yere maaş alarak ve SGK'ya yapılan sahte bildirim nedeniyle SGK'nın sunduğu muayene, tedavi, ilaç yardımı şeklindeki hizmetlerden faydalanmak suretiyle kamu kurumu olan Bornova Belediyesi'ni ve SGK'yı zarara uğratmak suretiyle bu kurumlara yönelik dolandırıcılık suçlarını işledikleri yönünde dosyadaki kanıtlarla belirlidir." denildi.

Bu gerekçelerle, şüphelilerin soruşturma dosyasına etki etme, delilleri gizleme, karartma ihtimalleri ve bir şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının yetersiz kalması nedeniyle şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararının kaldırılarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Öte yandan, gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtildi.