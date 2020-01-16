Ömer Halisdemir'i şehit edenlere verilen cezanın gerekçesi yazıldı

AA 16.01.2020 11:04 - Güncelleme: 16.01.2020 11:04

Dairenin gerekçesinde, derece mahkemelerince sübutu kabul edilen olayın, devletin anayasal düzenini cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca devlete ait silah ve mühimmatı kullanarak gerçekleştirilen bir silahlı darbe teşebbüsü olduğunda ve bu kalkışmaya iştirak edenlerin eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK), 309, 311 ve 312. maddelerindeki "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı oluşturacağında kuşku bulunmadığı belirtildi.

-"DARBEYE TEŞEBBÜS EDENLERİN VERDİĞİ EMİRLERİ KABULLENDİLER"



Gerekçede, sanıkların eylemleriyle örgütsel faaliyet kapsamında işlenen anayasayı ihlal suçuna ilişkin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar olmak suretiyle darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri, görevleri kabullendikleri anlatıldı.

Gerekçede, görev paylaşımı bağlamında gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret edilen sanıkların, her birinin suçun icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel katkıları göz önünde bulundurulduğunda fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gerekçede, sanıkların "müşterek fail" olarak TCK'nin 309. maddesinden mahkumiyetlerine dair kabul ve uygulamada, özellikle sübutu kabul edilen eylemlerinin, Anayasayı ihlal suçunu teşkil ettiğinde kuşku bulunmadığı kaydedildi.

Suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak gerçekleştiren sanıkların, hükümeti düşürüp yönetime el koymayı amaçlayan suç organizasyonu içinde yer aldıklarının anlaşıldığına işaret edilen gerekçede, sanıkların eylemlerinin suç teşkil etmediğine, suç teşkil ettiğini bilmediklerine dair savunmalarının reddedilmesinde hukuki isabetsizlik görülmediği belirtildi.

- "DARBECİ TERZİ'YE YAY ŞEKLİNDE KORUMA YAPTILAR"



Gerekçede, sanıkların Ankara'ya geldikleri uçakta çatışma olasılığını göze alarak silahlarını doldurdukları, başkentteki Özel Kuvvetler karargahını ele geçirmek için tam teçhizatlı şekilde olay yerine gelen sanıkların helikopterlerden inilmesi sonrasında yay şeklinde mevzi alıp darbeci Semih Terzi'ye koruma yaptıkları ifade edildi.

Semih Terzi'nin şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulması üzerine sanık Fatih Şahin'in "ateş baskısı" talimatı verdiği belirtilen gerekçede, her bir sanığın talimat doğrultusunda konumlanıp koruma pozisyonu aldığı, havaya ve etrafa ateş ettikleri anlatıldı.

Gerekçede, sanıkların bu eylemlerinin, birlikte suç işleme kararı doğrultusunda müşterek icra edilmesi nedeniyle Ömer Halisdemir'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nın 37. maddesine göre müşterek fail olarak cezalandırılmalarında hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

Sanıklar Mihrali Atmaca ve İsmail Çınar hakkında Nedim Şahin'e yönelik kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükmünün de onanması gerektiği belirtilen gerekçede, "Kendilerine ve başkalarına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen haksız bir saldırıyı hal ve koşullara göre orantılı bir biçimde defetmek zorunluluğu içerisinde işlenmesi nedeniyle bir hukuka uygunluk nedeni olan ve TCK'nın 25. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa kapsamında kaldığı değerlendirilerek sanıkların beraatlerine karar verilmesinde hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- DAVANIN GEÇMİŞİ



ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklardan 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.