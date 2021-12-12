12 Aralık 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:35

Omicron varyantı Türkiye'de de tespit edildi. Koronavirüs saldınında yeni mutasyon olan Omicron varyantı diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu. Vatandaşlar, kışın gelmesiyle birlikte gittikçe yayılan koronavirüs dalgınında Omicron varyantının belirtileri hakkında araştırmaya koyuldu. Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

BAKAN KOCA'DAN OMRİCON VARYANTI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin; "Omicron varyantı var mıydı? Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz."

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli Omicron varyantı hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bu varyantla ilgili dikkat çekici noktalardan biri, Afrika'da genom analizlerinin daha az yapılmasından dolayı uzun bir süre gözden kaçmış olma ihtimali. Ve biz son halini görüyoruz. Ya da orada bağışıklık sorunu olan kişilerdeki uzamış enfeksiyonlar sırasında seçildi ki, bağışıklık sorunu olanlarda uzamış enfeksiyon sık görülür. Çünkü soy ağacına bakınca evrimsel olarak bunun ara formlarını görmüyoruz. Birden bire ve son derece farklılaşmış haliyle ortaya çıktı.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın Kovid-19 varyantı olabileceğini bildirdi.

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ve ilk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, "Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok" dedi.

AŞILAR YENİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bakan Fahrettin Koca, Omricon varyantı üzerinde aşıların etkisini değerlendirdi.

Omricon varyantına karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır.

Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

İNGILTERE'DE OMICRON VARYANTI 25 BIN ILA 75 BIN ÖLÜME NEDEN OLABILIR



İngiltere'de uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısında bulundu.

Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

SON 24 SAATTE 633 OMİCRON VAKASI

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke durumunda.

OMİCRON BULAŞICI MI?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Virüsler mutasyon geçirir. Yani yapılarında ufak tefek değişiklik olur. Bunu da bizim bağışıklık sistemimizden, aşıdan kaçmak için yapıyor. Genelde tek bir değişiklik olurken, bu defa çok sayıda mutasyon aynı anda oldu. Bu virüs tehlikeli mi bilemiyoruz. Henüz gözlemleniyor. Her mutasyon tehlikeli değildir, bazıları hayırlıdır. Ancak Omicron çok daha hızlı yayılıyor. Tehlikeli olup olmadığını zaman içinde anlayacağız.