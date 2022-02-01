Omicron varyantına aşının etkisi ispatlandı

IHA 1 Şubat 2022 Salı 14:14 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:14

Omicron varyantının etkisiyle Samsun'da vaka sayıları hızla artış gösteriyor. 2,5 milyon doz korona aşısının yapıldığı Samsun'da pandemi süreci ve aşı uygulamasının son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Omicron varyantının hızlı bulaşan etkisi nedeniyle ülkemizde vaka sayısındaki artış devam ediyor. Dün itibarıyla ülkedeki günlük vaka sayısında 93 bin 261 rakamına ulaştık. Ülke çapında vaka sayısını artıran varyantın, etkilerini ilimizde de güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. Vaka sayımız bu hafta itibariyle 1000'i geçti, günlük 2 bin pozitif vakaya doğru hızla ilerliyoruz. Sadece bir hafta içinde vaka sayımız neredeyse iki katı artış gösterdi" dedi.

"İL OLARAK GÜÇLÜ BİR OMİCRON DALGASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Omicronun grip olmadığını ifade eden Müdür Oruç, "Korona kaynaklı hastane yatışlarımız az da olsa yeniden artmaya başladı. Bu artışta omicron varyantında hastalığın genel itibariyle hafif belirtilerle geçmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın hastalığı grip gibi algılaması ve önlemlere daha az dikkat etmesi de önemli bir neden olarak kendini gösteriyor. Bu algı, doğru değil çünkü omicron, grip değil. Bu tabloya, hızlı artan vaka sayılarına rağmen endişelenmemizi ya da panik olmamızı gerektiren bir durum da yok. Hızla yayılan, güçlü omicron dalgasını kontrol altına almak elimizde. Aşı bize bu şansı sunuyor. Şehrimize ait aşı/vaka sayıları ve hastane yatış oranı verilerini birlikte değerlendirdiğimizde bunu net bir şekilde görüyoruz. Samsun'da 2,5 milyon doz aşıyı geçtik. İlimizde 18 yaş üstü her 10 kişinin neredeyse 9'unun iki doz aşısı yapılmış durumda. Bu yüksek aşı oranı sayesinde, her gün pozitif çıkan hastalarımızın yüzde 95'i, aşı onları daha büyük risklerden koruduğu için, tedavi ve takip süreçlerini evde devam ettiriyor, hastanede yatarak tedaviye gerek duymuyor. Samsunluları, korona kaynaklı hastane yatışlarından ve ağır hastalık tablosundan net bir şekilde koruyor" diye konuştu.

"OMİCRON VARYANTININ ŞEHRİMİZDE DAHA DA FAZLA GÜÇLENMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Oruç, "Bu tabloyu korumak ve omicron varyantını kontrol altına almamız için tek yapmamız gereken, bizi hastane yatışlarından ve hastalığın ağır geçmesinden koruyan gücün devamını sağlamak. Lütfen bu gücün devamlılığı için, hatırlatma dozlarımızı tamamlayalım; kişisel aşı takvimimize göre aşı zamanımız geldiyse ertelemeden aşımızı yaptıralım, bizi koruduğu verilerle net bir şekilde ortada olan aşıya, görevini yapabilmesi için yardımcı olalım. Omicron varyantının şehrimizde daha da fazla güçlenmesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.