OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda yangın

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin karşısında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının sıçrama ihtimaline karşı yakın mevkideki otoparkta bulunan araçlar da kaldırıldı.

- "ÇALIŞANLARIMIZ YANGINA KAZMA VE KÜREKLE MÜDAHALE ETTİ"



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gazetecilere, yangının saat 13.00 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangına çok hızlı şekilde müdahale edildiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:



"Hem emniyet hem itfaiye, üniversitenin bütün personeli ellerindeki bütün imkanlarla kazma küreğe varıncaya kadar çok acil ve kapsamlı mücadele edilmesi sonucunda kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm kadar alanda sadece dip yangını olarak ortaya çıktı. Şükürler olsun, ciddi bir zarar yok. Ağaçlar da ciddi zarar görmüş değil ama ciddi bir tehdit, ciddi bir tehlike olarak atlatıldı."

Yangında hızlı müdahaleyle hızlı sonuç alındığını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Ağaç gövdesine yaygınlaşmadığı için kontrolü biraz daha kolay oldu. Dipteki yaprakların ayrıştırılmasıyla önce yaygınlaşması kesildi. Farklı açılardan müdahale edildiği için daire içine alındı. Bir miktar ağaç kesildi ve yangının yolu kapatıldı. Bu konuda çalışanlarımızın deneyimi olmasının sağladığı avantajı yaşadık. Arkadaşlarımız bu konuda hem hassaslardı hem de pratikleri vardı. Dolayısıyla çok kısa sürede, çok dar alana hapsedilmek suretiyle söndürüldü. Tekrar alevlenme olmasın diye arkadaşlarımız kontrol altında tutuyorlar sahayı."

Ünal, Türkiye'de arama kurtarma takımı olarak akreditesi bulunan tek üniversite olduklarına dikkati çekerek, "Üniversitedeki çalışanlarımız yangın ve benzeri şeyler için hazırlıklıydı, sürekli bu konuda eğitim de alıyorlar. Burada güzel olan şey, arkadaşların herhangi bir şey beklemeden kazma kürekle müdahale etmesidir. 20-25 kişilik ekibimiz çember içine aldığı için yangının yaygınlaşması önlendi. Diğer güzel tarafı da herhangi bir arkadaşımızın deneyimi sayesinde dumandan, alevden etkilenmeden yangını atlattık." ifadelerini kullandı.