On Numara sonuçları 10 Aralık çekilişi Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula mpi.gov.tr

On Numara sonuçları 10 Aralık 2018 çekilişi Milli Piyango severler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nce her Pazartesi akşamı düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kedar? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapıılr? Çekilişte ikramiye hangi bilete çıktı? Geçtiğimiz haftadan devreden sayı var mı? 10 Aralık On Numara çekilişinde kazandıran numalar belli oldu mu? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta 3 Aralık'ta Milli Piyango'nun düzenlemiş olduğu On Numara çekilişinde kazandıran numalar sırasıyla 2, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 52, 61, 63, 66, 77 ve 78 olarak belirlendi. 10 bilen kişi sayısı 5 olurken, kişi başına düşen ikramiye toplam tutarı 68.869,00 TL oldu. Bu pazartesi akşamı yapılacak olan On Numara 10 Aralık çekiliş sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? - MİLLİ PİYANGO CANLI YAYIN

On Numara çekilişi bilindiği üzere her pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından mpi.gov.tr resmi sitesi üzerinden 21:15'ten itibaren çekilmeye başlanacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 Aralık 2018 - On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 3 Aralık 2018 tarihli çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 52, 61, 63, 66, 77 ve 78 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre çekilişte 10 bilen 5 kişi 68 869 biner lira ikramiye kazandı. 9 bilenler 2 bin 207 lira 80 kuruş, 8 bilenler 103 lira 55 kuruş, 7 bilenler 19 lira 80 kuruş, 6 bilenler 3 lira 60 kuruş ikramiye alacak. Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ise 3 lira 35 kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA NEDİR?

On numara, Milli Piyango tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde ilk olarak oynanmış olan bir şans oyunudur. On numara kuponlarının üzerinde 1’den 80’e kadar sayılar yer almaktadır. Bu seksen sayıdan 10 tane sayının işaretlenmesi gerekmektedir. Çekiliş günü toplam 22 şanslı numara seçilmektedir. Bu 22 numaradan 10, 9, 8, 7, 6 adet numara tutturanlar ile hiç tutturamayanlar ikramiye kazanma şansına sahip oluyorlar. Büyük ikramiye olarak 10 numara bilen çıkmazsa eğer ödül bir sonraki haftaya aktarılmaktadır.



Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara şans oyununun çekilişi her pazartesi saat 21:00 ve 22:30 saatleri arasında noter huzurunda yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri ise; Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ve 6 ve 7 bilenler ikramiyelerini bayilerden, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini MPİ şubelerinden ve 10 bilenlerin ikramiyelerini Genel Müdürlüklerden temin etmektedir.



On Numarada dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hâsılata göre belirlenmektedir. Çekilen numaraları grupta bilen çıkmaması durumunda, grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenir. Ama çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmazsa, grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar bu durumda ödeme yapılmamaktadır. Şans oyunu oynadığınızda tarihleri iyi takip etmenizde fayda vardır.

HAFTA BİLEN OLMAZSA BÜYÜK İKRAMİYE 9 BİLENİN



Bir haftaya ait oyunda on bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta on numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da on numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden dokuz numarayı (olmaması halinde sekiz numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.







İKRAMİYELER NE KADARA KADAR ŞUBELERDEN ALINABİLİR?



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,



(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, Milli Piyango İdaresi'nin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.