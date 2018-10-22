On Numara sonuçları 22 Ekim çekiliş saati MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

On Numara sonuçları 22 Ekim çekilişi saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? Büyük ikramiye ne kadar? On Numara MPİ canlı yayın nasıl izlenir? soruların yanıtları merak konusu oldu. 22 Ekim Pazartesi günü On Numara oyununun 846’inci hafta çekilişi için geri sayım başladı. On Numara sonuçları, 22 Ekim akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açılması bekleniyor. Bu hafta büyük ikramiye ödülünü almaya hayal eden milli piyango severler, On Numara çekiliş sonuçları bilgisine göre şanslı illere göre, haberimizde yer alan link üzerinden biletlerini sorgulatarak öğrenebilirler. Geçen haftaki On Numara oyunun çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 8, 14, 24, 25, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 67, 73, 77 ve 78 olarak belirlendi. On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen canlı yayın sonrası mpi.gov.tr adresi üzerinden takip edebileceğiniz gibi star.com.tr haber sitemizde yer alan link üzerinden ulaşabileceksiniz.



ON NUMARA ÇEKİLİŞİ MPİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Sonuçlar ise saat 21:30 yada en geç 21:45'te erişime açılmaktadır.

Yapılacak çekilişle birlikte On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

22 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara sonuçlarında bu haftanın şanslı numaralarını tutturan şanslı talihli çıktı mı merak ediliyor. İşte, 22 Ekim On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişiler belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan şehirler açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olan kişiler ile ilgili detaylar haberimizde.





GEÇEN HAFTAKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 8, 14, 24, 25, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 67, 73, 77 ve 78 olarak belirlendi.



4 KİŞİ İKRAMİYENİN SAHİBİ OLDU



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 659 lira 25’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 845’inci hafta çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 538 lira 35’er kuruş, 8 bilen bin 889 kişi 121 lira 15’er kuruş, 7 bilen 17 bin 541 kişi 24 lira 80’er kuruş, 6 bilen 108 bin 929 kişi 4 lira 20’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 313 kişi 2 lira 65’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Ankara’nın Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu’nun Perşembe ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.



On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



- 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



- 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.