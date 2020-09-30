İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7798
  • EURO
    9,1143
  • ALTIN
    470.961
  • BIST100
    1134.21
Güncel

Önce ayakkabıları denediler sonra çaldılar

İzmir'in Menemen ilçesinde bir apartmana giren 3 kişinin kapı önlerindeki ayakkabıları deneyerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:42
ABONE OL

Olay, geçen salı günü, saat 01.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 7509/2 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kapının açık olmasını fırsat bilen 3 kişi, apartmandan içeriye girdikten sonra kapıların önlerindeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin ayakkabıları çaldığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde apartmana gelen 3 kişiden ikisinin çalmadan önce ayakkabıları denediği, ardından da üç kişinin ellerinde ayakkabılarla ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.