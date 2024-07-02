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Önce çarpıp kaçtı sonra geri dönüp uzaktan izledi: Köpeğe çarptığımı sandım

Antalya'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü Jandarma tarafından yakalandı. Kaza sonrası geri dönerek tali yoldan olay yerine bakan sürücünün ilk ifadesinde köpeğe çarptığını sanarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 11:05 - Güncelleme:
Önce çarpıp kaçtı sonra geri dönüp uzaktan izledi: Köpeğe çarptığımı sandım
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Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki 07 BDA 507 plakalı motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın ölümüne neden olan plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçmıştı. Kaza anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında kaza sonrası motosikletliye çarpan aracın bir süre sonra geri dönerek tali yoldan olay yerine bakan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek Saygın'ın ölümüne neden olan aracın plakasının 07 AOH 336 olduğunu belirledi. Aracı kullanan sürücünün Mehmet K. olduğunu belirleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobil Manavgat Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede, aracı kullanan Mehmet K. ise Çolaklı Mahallesinde bir ikamette Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet K.'nın 0.98 promil alkollü olduğu, jandarmadaki ilk ifadesinde aracıyla köpeğe çarptığını zannettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Mehmet K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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