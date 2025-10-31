İYİ Parti'de olağan kongre için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Meral Akşener'e yakın isimler parti içindeki pozisyonlarını korumak isterken, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da kendi listesini seçtirmek istiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun da özellikle İstanbul'da kendi adayını dayatmak istediği belirtiliyor.

Tüm bu süreçler yaşanırken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un partinin para ile dizayn edilmeye çalışıldığına dair konuşması ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, görüntülerde Coşkun'un, rakiplerini para dağıtmak ile suçladığı açıkça duyuluyor.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI'NDAN "KONGRE İÇİN PARA DAĞITIYORLAR" İDDİASI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, kongrede yeniden il başkanı olmak isterken yaptığı konuşmada rakiplerini para dağıtmak ile suçladı.

Coşkun'un CHP'deki şaibeli kurultayda yaşananları anımsatan sözleri şöyle: 2 senedir ortada olmayanlar ortaya çıkmış. İl Başkanlığı hevesine düşmüş. Kapınızı açmamış, aramışsınız açmamış, bir tane bölge milletvekilimiz var Burak Akburak. Sahada milleti arıyor, hangi yüzle arıyor bilmiyorum. Bir tane karşıda var. Bir de ithal aday getirmişler İstanbul'a. Çalışma yapıyorlar. Artık bunları konuşacağız millete para teklif ediyorlar.

KİMLER ADAY OLDU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un yeni dönemde de aday olduğu biliniyor. Coşkun'un en güçlü aday olduğu da İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor.

Yine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilay İmren Tüfekci de aday olduğunu duyuran isimlerden biri oldu.

CHP'DE DE KURULTAYDA PARA DAĞITILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP'nin 38.olağan kurultayına da para dağıtıldığı iddiaları gölge düşürmüştü. Konu yargıya taşınmış, İstanbul İl Başkanlığı'nda delege iradesine maddi müdahaleden Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.