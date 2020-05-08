İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1042
  • EURO
    7,7107
  • ALTIN
    392.563
  • BIST100
    98582.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eğitimin ardından 'veli toplantıları' da online ortama aktarıldı
Güncel

Eğitimin ardından 'veli toplantıları' da online ortama aktarıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine 81 ilde öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında veli toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 13:59 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:00
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un, video konferans yöntemiyle öğretmenlerle yaptığı görüşmede, veli toplantılarının yapılması çağrısı üzerine öğretmenler harekete geçti.

Tüm illerde öğretmenler, veli toplantılarını dijital ortama taşıdı. Video konferans yöntemiyle velilerle buluşan öğretmenler, uzaktan eğitim süreci başta olmak üzere çeşitli konularda öneriler sunuyor.

Toplantılarda, ailelere düşen görevlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonun yüksek tutulması konuları da ele alınıyor.

Öğrencilerin EBA TV'ye ve canlı derslere katılımlarının önemi vurgulanan toplantılarda, öğrencilerin durumu da takip ediliyor.

Toplantılarda ayrıca, sınava girecek öğrencilerle ilgili çeşitli bilgilendirme yapılıyor.

İstanbul'da şaşırtan görüntü: E-5'in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.