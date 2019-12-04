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'Önce kalplerdeki engelleri aşalım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, “Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

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