  Önce kocasını bıçakladı sonra... Ekmek bıçağıyla dehşet
Güncel

Önce kocasını bıçakladı sonra... Ekmek bıçağıyla dehşet

Adana'da aile kavgası kanlı bitti. Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaralayan Çiğdem Ç., kendisini eve kilitleyerek intihara kalkıştı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen kadının emniyetteki pişmanlık dolu ifadesi dikkat çekti.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Önce kocasını bıçakladı sonra... Ekmek bıçağıyla dehşet
Korkunç olay, 3 Mart günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlker Ç., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi ancak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

