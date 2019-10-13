Önce kuşatma sonra süpürme

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat´ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4´üncü gününe girdi. Şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam etti. Savaş uçaklar Tel Abyad’da halka Arapça ve Kürtçe bildiri attı.

RASULAYN TAMAM

Alan hâkimiyetini kuran Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’ın güneyine sarktı ve Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındı. Diğer ilçeler de, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler. Milli Savunma Bakanlığı, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı” açıklamasında bulundu.

459 TERÖRİST ÖLÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 459 olduğunu açıkladı. TTSK tarafından sınır hattında konuşlu birlikler, terör hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor. Topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü. Harekat kapsamında sınır hattına TSK ve MSO´nun asker ve zırhlı araç sevkiyatı da devam ediyor. Suriye´den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarının yanı sıra Türkiye´nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçlar Fırat´ın doğusundaki sınır hattına gelmeye devam ediyor.