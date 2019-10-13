Önce kuşatma sonra süpürme
Barış Pınarı Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 459 oldu ve 14 köy temizlendi. Fırat’ın doğusundan güneyine sarkan Mehmetçik, Rasulayn’da merkeze girdi. Diğer ilçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme harekatı başlayacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat´ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4´üncü gününe girdi. Şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam etti. Savaş uçaklar Tel Abyad’da halka Arapça ve Kürtçe bildiri attı.
RASULAYN TAMAM
Alan hâkimiyetini kuran Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’ın güneyine sarktı ve Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındı. Diğer ilçeler de, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler. Milli Savunma Bakanlığı, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı” açıklamasında bulundu.
459 TERÖRİST ÖLÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 459 olduğunu açıkladı. TTSK tarafından sınır hattında konuşlu birlikler, terör hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor. Topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü. Harekat kapsamında sınır hattına TSK ve MSO´nun asker ve zırhlı araç sevkiyatı da devam ediyor. Suriye´den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarının yanı sıra Türkiye´nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçlar Fırat´ın doğusundaki sınır hattına gelmeye devam ediyor.
MEHMETÇİK RASULAYN’DA
Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn’dan komandoların fotoğraflarınıpaylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn’a ilişkin fotoğraf paylaşıldı. “Kahraman komandolarımız Rasulayn’da” başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.
Akar: Bir kez daha başaracağız
Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, “Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
VATAN VE MİLLET İÇİN
Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, “Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız” dedi. Akar, Harekat Merkezi’nden çıkışında “ABD’nin gözlem noktasına atış yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şunları kaydetti: “ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır.”
M4 karayoluna ulaşILDITürkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat’ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.
STRATEJİK KARA YOLU
M4 karayolu, terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat Nehri’nin batısındaki Münbiç’ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik karayolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.
TERÖRİSTLER KAÇIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Türk askerlerinin Suriye Milli Ordusu unsurları ile ilerleyişini sürdürdüğü Fırat´ın doğusunda paniğe kapılan birçok terörist ise kaçmayı sürdürüyor. Terörden arındırılan bazı köylerde teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı tespit edilirken, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezindeki PKK/YPG unsurlarının da sivil kıyafetlere bürünerek iç kesimlere gittikleri belirtildi. Örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için teröristleri aileleri ile tehdit ettiği, bazılarını da infaz ederek baskı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
9 NOKTADA KESKİN NİŞANCILAR
Resulayn içinde 9 farklı noktada keskin nişancıların yerleri belirlendi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, keskin nişancıların bulunduğu üç yere nokta atışlarıyla karşılık verildi. Resulayn merkezinin iç tarafında sivillerin yaşadığı binalar ve ibadethanelere yerleşen keskin nişancıların, kara harekâtının ilerlemesiyle sürekli yer değiştirdikleri de belirlendi. Terör örgütünün Resulayn’da çok sayıda Amerikan piyade tüfeği, tanksavar, havan, roketatar, Doçka tipi ağır makineli tüfekler depoladığı da tespit edildi. Resulayn’da Tel Halif ve Ebu Bekçi köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede bir kontrol kulesini ele geçirdi.
SINIRDA TEYAKKUZ SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri de harekatın ardından sınır hattında önlemlerini sürdürüyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında teyakkuz halini sürdüren TSK, sürekli devriye yaparak teröristlerin olası sızma ve saldırılarını da engelliyor. Sınır hattındaki yerleşim alanlarında da polis ve askerler, sınır hattına yaklaştırmadıkları vatandaşları teröristlerin saldırılarına karşı dışarı çıkmamaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.
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