Önce Libya şimdi Suriye! Yunanistan Akdeniz'de köşeye sıkıştı: AB'den yardım istediler

Yunan basını, Türk medyasına ve analistlere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Libya ile imzalanan anlaşmaya benzer şekilde Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge ilanı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Yunan basını, Ankara'nın Katar'ı Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak bir doğalgaz boru hattı inşa etme niyetinde olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan 'Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" Suriye'de Baas Rejiminin devrilmesiyle tekrar gündeme geldi' başlıklı habere gönderme yapılan haberde, Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından bunun mümkün olabileceği ve Avrupa'ya doğalgazda alternatif oluşturacağı aktarıldı.

Haberde, Suriye ile yapılacak bir anlaşmanın her iki ülkeye de önemli jeopolitik avantajlar sağlayacağı ifade edilerek, özellikle, Suriye'nin büyük bir ekonomik bölge kazanacağı, Türkiye'nin ise etkisini 4 bin kilometrekare artıracağı vurgulandı.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, yaptığı açıklamada, 'bölgedeki herkesin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini' söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ise Suriye ile ilgili soruya, 'diğer şeylerin yanı sıra, dış aktörlerden uzak, garantili toprak bütünlüğünün en önemli şey olduğunu' ifade etti.

Haberde, Bakan Gerapetritis'in Arap mevkidaşlarıyla 'sürekli iletişim' halinde olduğu, GKRY ve Avusturya ile birlikte AB'ye, Suriye'de 'olayların sürekli izlenmesi' için bir AB Özel Temsilciliği kurulması önerisini içeren bir plan sunduğu vurgulandı.