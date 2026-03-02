Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada Belediye Başkanı Özcan ve belediye yöneticilerinin kentteki market zincirlerinden zorla 'reklam' parası istediği iddia edildi.

VAKFA DESTEK İSTEDİM

Özcan jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddialara ilişkin, "2024 yılı içerisinde Bolu'da faaliyet gösteren genelde kurumsal olarak şubeleri bulunan marketlerin yetkililerini ben kendim görüşmek için hizmet binasına çağırdım. Toplantıya 8-10 şirket yetkilisi katıldı. Kendilerine bir vakıf kurma hazırlığında olduğumuzu söyledim. Vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı." dedi. Özcan, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadede ise market şirketleri temsilcileriyle toplantı yapıldığını kabul etmemişti.

300 BİN TL ANLAŞMA YAPILDI

Özcan'ın görüşmeyi kabul etmesine rağmen BOLSEV Başkanı Ali Sarıyıldız ise ifadesinde toplantıdan ve belediye başkanının para talebinden haberi olmadığını söyleyerek "Ticari reklam anlaşması yaptık." ifadelerini kullandı. Özcan, ifadesinde toplantıda herhangi bir parasal rakam konusunun konuşulmadığını söyledi. Ancak Sarıyıldız ise ifadesinde reklam olarak 12 bin 500 TL + KDV teklif verildiğini ve aylık 300 bin TL'lik anlaşma yapıldığını belirtti. Şüpheli Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise yine çelişkili ifade vererek "Para istemedik" diyerek tüm iddiaları reddetti.

BANKAYA MÜHÜR MARKETE TAŞ DUBA

Soruşturmada, Bolu Belediyesi'nin kavşaklara koyduğu panolara reklam vermeyen kentteki banka şubelerini zabıta ekipleri tarafından mühürlediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yerel medyaya da yansıyan mühürleme işleminin yanı sıra yine reklam vermeyi kabul etmeyen zincir marketlerin önüne de beton dubalar konarak müşterilerin araçlarını park etmesini ve ürün yüklemesini engellediği öğrenildi. Yine 8 Ocak'ta yerel basında belediye vakfı BOLSEV yetkililerinin esnafı ve zincir marketleri kapı kapı dolaşıp para istedikleri de gündem olmuştu.