İzmir Büyükşehir Belediyesi, birçok projede olduğu gibi kentin kalbi olarak adlandırılan Konak'ta yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısını su baskınlarından koruma projesinde de çuvalladı.

10 yılı aşkın bir süredir devan eden altyapı çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yüzünden bir türlü tamamlanamayınca tarihi çarşı her yağışta yağmur sularına teslim oldu.

ÖNCE SEL ŞİMDİ DE TOZ TOPRAK

İşyerlerini su basması nedeniyle milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Esnaf geçtiğimiz haftalarda bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarını protesto etmek amacıyla adeta tarlaya dönen sokaklara soğan ekti. Yağışların sona ermesinin ardından tarihi çarşıyı bu sefer de toz, toprak vurdu.

ESNAF İSYAN ETTİ

Toz toprak, kazılan, bir türlü kapanmayan yollar nedeniyle yaklaşık 260 hektarlık bir alanı kaplayan tarihi çarşısının üzerine adeta kabus gibi çöktü. Bitmeyen altyapı çalışmaları çarşı esnafının işlerini de olumsuz yönde etkiledi. Birçok esnaf ya kepenk kapattı ya da dükkanını devretmek zorunda kaldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, altyapı çalışmalarında sona gelindiğini iddia edip "Şimdi gördüğünüz tozun toprağın sonu çok güzel bir Kemeraltı. Sabrın sonu selamet" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Soyer'in açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşımın altına yorum yapan esnaf yıllardır bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan etti. Kentteki sivrisinek ve bozuk yollardan yakınan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Soyer geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı canlı yayında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku ve sivrisinek şikayetlerini trol saldırısı olduğunu öne sürmüştü.

İŞTE SOYER'İN TEPKİ ÇEKEN O AÇIKLAMASI

Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilenler bilmeyenlere anlatıyor, Kemeraltı'ndaki sel ve taşkınlar maziye karışıyor. Kemeraltı'ndaki altyapı ve üstyapı çalışmalarımız esnafımızla iş birliği içinde yürüyor. Şimdi gördüğünüz tozun toprağın sonu çok güzel bir Kemeraltı. Sabrın sonu selamet" ifadelerini kullandı.