19 Ağustos 2025 Salı
  • Önce tartıştı sonra acımadan katletti: Baba katilinin ifadesi ortaya çıktı
Önce tartıştı sonra acımadan katletti: Baba katilinin ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yargılanmasına başlanan sanık E.R'nin ifadesi ortaya çıktı.

19 Ağustos 2025 Salı 18:26
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.R, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, ekonomik durumu kötü olduğu için borç almaya gittiği babasının kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını öne sürdü.

Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladığını iddia eden sanık, sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Müşteki H.R. ise ölenin babası, öldürenin ise ağabeyi olduğunu ifade ederek, "Üzüntümüz, öfkemiz birbirine girmiş durumda. Ben Allah'a havale ettim. Şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Yenidoğan Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında bıçakla yaralanan M.R. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.R. tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
