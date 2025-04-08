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Önce tehdit ettiler sonra meclisten attılar! CHP'li Başkan Köksal'dan zorbalık

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li üyelerin belediyedeki yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdığı gerekçesiyle tehdit ettiği AK Partili Meclis Üyesi Ekici'yi zabıta ekiplerini çağırarak salondan dışarı attı.

İHA8 Nisan 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Önce tehdit ettiler sonra meclisten attılar! CHP'li Başkan Köksal'dan zorbalık
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CHP zihniyetinin faşist ve baskıcı yönetiminin bir örneğine bu sefer Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde gözler önüne serildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Burcu Köksal Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda AK Partili meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde belediyenin iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş. üzerinden yapılan ve belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğratıldığı iddiaları üzerinden açıklama yapmak isteyince CHP'li meclis üyeleri duruma tepki göstererek, engellemek istedi. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici, konuşma yapmak isteyince bu defa kızını belediyede usulsüz olarak işe yerleştirdiği ve birim müdürü yaptığı gerekçesi ile gündeme gelen Mustafa Karanfil girdi. Karanfil, Ekici'nin üzerine yürüyüp "Başkanla konuşma ulan, terbiyesizlik yapma. Başkanla konuşamazsın terbiyesiz adam, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın senin elini kırarım" dedi. Bu söylemler üzerine meclis bir anda karıştı. Her iki partinin de diğer meclis üyeleri Karanfil ve Ekici'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Başkan Köksal ise çığlıklar eşliğinde üzerine yürüdüğü AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi zabıta ekiplerini çağırarak salondan dışarı attı.

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