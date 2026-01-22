İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Önceki kaybolduğunda mezarlıkta bulunmuştu: 2 çocuk annesi her yerde aranıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için arama çalışması başlatıldı. Eşinin evde olmadığını fark edince onu aramaya başladığını Şeyhmus Kılıç, 'Daha önce de evden bir kere gitti. İleride mezarlık var oraya kadar gitmişti çobanlar onu bulup eve getirmişti. Yine kaybolunca aradık bulamadık.' dedi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Önceki kaybolduğunda mezarlıkta bulunmuştu: 2 çocuk annesi her yerde aranıyor
ABONE OL

İlçeye bağlı kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45), dün saat 05.12'de evden ayrıldı.

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy çevresi ve sulak alanlarda kadının bulunması için arama çalışması başlattı.

"ÖNCEKİ KAYBOLDUĞUNDA MEZARLIKTA BULUNMUŞTU"

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç, eşinin evde olmadığını fark edince onu aramaya başladığını söyledi.

Kılıç, "Komşu köylere, evlere baktık. Her tarafa bakmaya çalıştık. Eşimin rahatsızlığı zaten vardı, hastaydı. Daha önce de evden bir kere gitti. İleride mezarlık var oraya kadar gitmişti çobanlar onu bulup eve getirmişti. Yine kaybolunca aradık bulamadık, artık jandarmaya haber verdik." ifadelerini kullandı.

