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  • Önder Aksakal ile tartışan DEM Partili Sırrı Sakık'tan Meclis'te PKK güzellemesi
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Önder Aksakal ile tartışan DEM Partili Sırrı Sakık'tan Meclis'te PKK güzellemesi

31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları belediyelerde 'İstiklal Marşı ve bayrağa hakaret' ederek tartışmalara yol açan DEM Partililer gerginliği TBMM'ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık'a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. Sakık ise Aksakal verdiği cevapta PKK güzellemesi yaptı: Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın!

25 Nisan 2024 Perşembe 07:47 - Güncelleme:
Önder Aksakal ile tartışan DEM Partili Sırrı Sakık'tan Meclis'te PKK güzellemesi
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TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi.

DEM'Lİ SAKIK'TAN AKSAKAL'A SÖZLÜ TACİZ VE HAKARET

Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

"SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"

Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı.

  • Sırrı Sakık
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