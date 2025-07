ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Son dönemde İmam Hatiplere yönelik manipülasyonlara değinen Ceylan, yapılan dezenformasyonları eleştirdi.

İmam Hatip kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Ceylan, "ÖNDER dediğimizde aslında Türkiye'nin siyasi tarihiyle eşgüdümlü bir hikâyeden bahsediyoruz. İmam Hatip dediğimizde de Türk siyasi tarihinin hikâyesini anlatıyoruz." dedi.

Muhalefetin LGS hazımsızlığına tepki gösteren Ceylan, "Halkın vicdanında muhakkak bir yaptırımı olacaktır. Bu noktada biz halkımızın vicdanında bu manipülasyonun, bu yalanın karşılık bulmayacağına inanıyoruz. Yalanın, iftiranın adı ne zaman şaibe oldu bilmiyorum açıkçası. Bu şaibe değil düpedüz bir karalama kampanyasıdır. Yani bununla ilgili de halkımızın vicdanında bunlar yargılanacak ve mahkum olacaklar. İkincisi de gencecik yavrularımıza hakaret eden, onların emeklerini yok sayanlar adalet önünde hesaplarını verecekler bunları da takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU MANİPÜLASYON YAPANLAR HESAP VERECEK"

LGS hakkında provokasyon yapanların hesap vereceğine dikkat çeken Ceylan," Kimse net söyleyeyim yaptığı işi yanına kar kalacağını zannetmesin. 28 Şubatı yapanlar da hesap verdi bugün bu manipülasyon yapanlar da hesap verecek. Bu gençler kendilerine yapılanları asla unutmaz, unutmadılar da." sözlerini söyledi.

"İMAM HATİPLİLERİ GÖRMEK İSTEDİKLERİ YER GASSALLIK"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, İmam Hatiplilere karşı muhalefetin hep bir algı peşinde olduğunun altını çizerek, "Algı hiç değişmiyor. İmam hatiplileri görmek istedikleri yer gassallık. Bunun haricinde imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduklarından habersizler" dedi.

"KİMİSİ BİLDİĞİ HALDE BU YALANIN PEŞİNDEN GİDİYOR"

LGS'de İmam Hatip okullarının başarısına ifade eden Abdullah Ceylan, "Kimileri bilgisiz olduğu halde bu yalanı sürdürüyor kimisi de bildiği halde bu yalanın peşinden gidiyor. Bugün İmam Hatip okullarımız da ki LGS dereceleri orta okullardan çıktı, gerçekten sahanın dört bir yanında Türkiye'nin en başarılı okulları olma noktasında emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

"ZORLARINA GİTTİ BUNU KABULLENEMEDİLER"

Ceylan, muhalefetin İmam Hatiplilere hazımsızlığının geçmişe dayandığını söyleyerek, "Katsayı hikâyesinin neden geldiğini 28 Şubatın neden olduğunu İmam Hatip okullarının neden hedefe konulduğunu da konuşmamız lazım. Başarılar yukarı çıkmaya başlamıştı, 1993'te Türkiye'de bütün alanlarda bir tane imam hatipli abimiz tam puan yapmıştı ve Türkiye şampiyonu olmuştu ilk imam hatipli böyle kalıpları yırtan olarak 93-94 yılında. Hemen ardından dediler ki bu tesadüf. Hemen ertesi yıl 2 tane Türkiye şampiyonu çıktı bütün soruları yapmış. Onun haricinde özellikle hukuk fakültelerinde uluslararası ilişkilerde İmam Hatip öğrencileri doldurmaya başladı fakülteleri, dediler ki sizin İlahiyat okumanız lazım. Başka okula gitme hakkınız yok bu zorlarına gitti bunu kabullenemediler ve o dönem İmam Hatip okullarını katsayı engeliyle orta okulları kapatarak mağduriyet oluşturdular." sözlerini söyledi.

"HER BİRİ PIRLANTA GİBİ BİR GENÇ"

Vatandaşların bu noktadaki iradesinin çok net olduğunun altını çizen Ceylan, "Siyasi irade çok net o yüzden şu anda manipülasyon dedikleri iftira ve yalan üzerine kurulmuş bu başlığa sığındılar. LGS'de derece yapan gençlerimizin hikayelerine bakıyoruz, her biri pırlanta gibi bir genç. Her biri alnı öpülesi gençlerdir. Her birini yürekten alkışlamamız lazım çünkü bunlar Türkiye'nin değeri." dedi.

"ŞEYMA'NIN HİKAYESİ BU İFTİRAYI ATANLARIN YAKASINI BIRAKMAYACAK"

Sınavdan 500 tam puan alan genç kıza dikkat çeken Ceylan, "Babanıza biz söz vermişsiniz ve bu son sözünüz olmuş babanıza. Sınav maratonunun neticesinde Şeyma kızımız 500 tam puan olarak derece yapıyor. Tam sevinecek, bununla iftihar edecek, babasının mezarına koşacak "Baba, sözümü tuttum" diyecek. Birileri çıkıyor ve diyor ki: "Siz soruları çaldınız." Sadece Şeyma'nın hikayesi bile bu iftirayı atanların, bu yalanı söyleyenlerin yakasını bırakmayacak, emin olun." sözlerini söyledi.

"BUNU BİLE HAZMEDEMEDİLER"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, muhalefetin LGS'de tam puan alan 63 İmam Hatipliyi hazmedemediğini belirtirken, "LGS'ye bir milyon genç giriyor. Bir milyon gençten 719 gencimiz tam puan almış. Her biri alnı öpülesi genç. Her birini yürekten alkışlamamız lazım bunlar Türkiye'nin değeri ve Türkiye'ye değer katacak ülkemizi ileriye taşıyacak. Bunlardan 63'ü imam hatipten çıkmış. Aslında yüzde 9 gibi bir orana tekabül ediyor. Bunu bile hazmedemediler. Fakat dönüp gençlere bakıyor onların hikayelerini dinliyoruz gerçekten muhteşem hikayeleri var. Buraya gelsin o gençlerimiz hatıralarını başarılarının arkasında yatan gerçekleri anlatsınlar gerçekten gözyaşları ile dinleriz" dedi.

"BU GENÇLERİN İKİ ELİ BAŞARILARINI GÖLGEDE BIRAKMAYA ÇALIŞANLARIN YAKASINDA OLACAK"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, "Bunun gibi bizim onlarca hikayemiz var. Bu gençlerin iki eli sadece bu LGS ile değil yalanla iftira ile bu ülkenin gençlerini yok saymaya başarılarını gölgede bırakmaya çalışanların yakasında olacak" sözlerini kullandı.

"İMAM HATİP HİKAYESİ ÇEVRENİN MERKEZE TAŞINMA HİKAYESİDİR"

Sadece bir okulda 3-5 gençten bahsetmediklerini Anadolu'nun tamamından bahsettiğini belirten Ceylan "Aslında İmam Hatip hikayesi çevrenin merkeze taşınma hikayesidir. Ve bu akın bu taşınma sürüyor. Bütün bu gençlerin üzerinde bir yanda üzücü yıkıcı etkileri oldu ama öbür yandan şunu da gördüm gençlerimizin daha çok çalışması gerektiğini daha fazlasını yapmasını gerektiğini 63 değil de 630 dereceyle perçinlemesini gerektiğini ortaya koydular. Hatta 36 birincinin çıktığını iddia ettikleri ama maalesef hiç dereceye yapamayan okulumuzun öğrencileri de seneye görürsünüz biz çalışacağız bu sene iddia edilenin seneye ispatını yapacağız dediler. Gençlerimizin inancı imanı tam hiç sıkıntı yok. Yetişkinler olarak onların önünü açmamız lazım" ifadesini kullandı.

"GENÇLERİMİZİN BAŞARISI FARKLI TARTIŞMA ORTAMLARINA TAŞINIYOR"

Ülke olarak birilerinin İmam Hatiplileri frenlediğine önlerine takoz koyduğunu söyleyen Ceylan, "Hamdolsun siyasi iradeyi ortaya koyan büyüklerimiz o takozu kaldırdılar frenden ayağımızı çektiler ama ileri gidip açığı kapatmamız için de gaza basmamız lazım. Siz ülkemizi ileriye taşıyacaksınız diye konuşuyoruz gençlerle. Maalesef bambaşka gündemlerle gençlerimizin başarısı farklı tartışma ortamlarına taşınıyor." sözlerini ifade etti.

"İMAM HATİP ÜZERİNE OYNADIKLARI BİR SÜREÇ VAR"

"Bu işin arkasındaki aklı söylüyorum. Onlar gerçekten çok net bir şekilde bu işin ne olduğunu biliyorlar. İmam Hatiplerin başarısından tutun da Türkiye'de doldurduğu boşluğu Türkiye Yüzyılı'nda dolduracağı boşluğu ve yapacağı işlerin çok farkındalar ondan şüphe yok. Bütün bu karın ağrıları da uğraşları da o geleceği imam hatip okullarının ve öğrencilerinin geçmişten aldığı güçle o pergel metaforunda bir ayağını koyduğu yeri iyi bildiklerinden daha fazla açılmasına müsaade etmek istemiyorlar aslında ama ne olduğunu nereye gideceğini iyi biliyorlar o yüzden imam hatip üzerine oynadıkları bir süreç var."

Muhalefetin İmam Hatiplerin başarısına inanmayacaklarının altını çizen Ceylan, şu ifadeleri söyledi;

"LGS'DE İLK DEFA DERECE YAPMIYORUZ"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, İmam Hatipli gençlerin başarısının her daim olduğunu vurgularken şu sözleri ifade etti;

"Şu net, biz ilk defa LGS'de ilk defa derece yapmıyoruz, ilk defa YKS derecesi de yapmıyoruz. Bizim başarılarımız 1993'te başladı. Hani bu okullar ilk defa derece çıkarmış da ne oluyor bunlardan derece çıkmazdı denilen okullar değil buralar. Yıllardan beri istatistiğe baktığımızda YKS'den LGS'ye kadar muhteşem bir ivme var. İmam Hatip Okulları 1998'den sonra daha doğrusu 28 Şubat'tan sonra, 2012'de açıldı. Biz 2012'ye İmam Hatiplerin yeniden açılışı diyoruz. 2012'den sonra yeniden kurulmaya ihya ve inşa edilmeye başlandı. Dereceler de 2018-2019'dan sonra gelmeye başlandı. Yükselen bir ivme halinde derecelerimiz geliyor."

"ALGI OYUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

İmam Hatipli gençlerin başarısının azımsanmayacak derecede olduğunu belirten Ceylan, "2020 YKS'de ilk 100'de 27 İmam Hatipli var, 2021'de 42, 2022'de 57, 2023'te 40, 2024 yılında 35, 2025'te de 50'ye yakın İmam Hatipli gencimiz olacak. Ama bu ilk 100 için olan rakamlar. Totalde Türkiye'deki üniversitelerin öğrenci kapasitelerini göz önünde bulundurduğumuzda ilk 100 binde gerçekten üniversite okuyan gençlerimize baktığımızda 2019'dan başlayan hikaye bugüne kadar ilk 100 binin 40 bininin İmam Hatipli gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Peki İmam Hatip okulları burada yüzde kaçlık bir potansiyeli oluşturuyor da yüzde 40'lık bir başarı yakalıyor diye dönüp baktığımızda burada da muhteşem bir algı oyunuyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz." dedi.

"10 OKULDAN BİRİ SADECE İMAM HATİP"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan İmam Hatip okullarının fazlalığıyla ilgili algıyı patlatırken, "Olguda sahanın talepleriyle doğa sınırlarıyla imam hatip okulları çalışmalarını sürdürüyor ama algıya baktığınızda bambaşka yerdeyiz. En düşük rakamı veren yüzde 40 gösteriyor. Yani 10 okuldan 4'ü imam hatip diyor ama 10 okuldan biri sadece imam hatip. Biz yüzde 10'luk bir oranla yüzde 40'lık bir başarı yakalıyoruz aslında." sözlerini söyledi.

"BİZ, İMAM HATİPTE GERÇEKTEN ÖĞRENCİYE BİR AİLE VADEDİYORUZ"

İmam Hatip okullarının bir aile ortamı olduğunu belirten Ceylan, "Biz, İmam Hatipte gerçekten öğrenciye bir aile vadediyoruz. Hiçbir zaman onun elini bırakmayacak bir abi vadediyoruz, bir abla vadediyoruz. Bu yüzden İmam Hatipler farklı. Biz, bu yüzden aslında bu başarıları yakalıyoruz." dedi.

"SÖZÜNE BAKILIR BİR ÜLKE OLDUK, ELHAMDÜLİLLAH"

Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç olmadığına dikkat çeken Ceylan, "Biz artık küresel bir aktör olarak, dünyaya yön veren, dünyaya söz söyleyen ve sözü dinlenir, "Türkiye bu konuda ne diyecek?" diye sözüne bakılır bir ülke olduk, elhamdülillah." sözlerini aktardı.

"İMAM HATİP LİSELERİMİZİ ZİYARET ETMEDEN TERCİH YAPMAYIN LÜTFEN"

Lise tercihlerinde İmam Hatip okullarına başvurulması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Tercih yapacak bütün velilerimize şunu söylemek istiyorum ki; İmam Hatip liselerimizi ziyaret etmeden tercih yapmayın lütfen. Okullarımıza gelin, kapılarımız size açık. Hatta çoğunda öğrencilerimiz sizi karşılıyor, öğretmenlerimiz okulu anlatmıyorlar; öğrencilerin dilinden okulu dinliyorsunuz." dedi.

"İNSAN KAYNAĞIYLA KÜRESEL BİR GÜÇ OLABİLİRSİNİZ"

Türkiye'nin sadece küresel aktör olma noktasında savunma sanayi ile olmayacağını belirten Ceylan şu ifadeyi kullandı;

Türkiye, küresel aktör olma noktasında sadece savunma sanayinde, sadece ekonominizde değil; aslında gönlüne dokunduğunuz insan kaynağıyla küresel bir güç olabilirsiniz. Sizin ülkenizde yetişmiş, sizin kucaklayıcılığınızla karşılaşmış; burada sizin annelik, babalık, abilik, ablalık yaptığınız gönüller gidip orada sizin adınıza yeni bir dünya inşa etmenize destek verebilir.