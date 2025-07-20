ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Son dönemde İmam Hatiplere yönelik manipülasyonlara değinen Ceylan, yapılan dezenformasyonları eleştirdi.

İmam Hatip kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Ceylan, "ÖNDER dediğimizde aslında Türkiye'nin siyasi tarihiyle eşgüdümlü bir hikâyeden bahsediyoruz. İmam Hatip dediğimizde de Türk siyasi tarihinin hikâyesini anlatıyoruz." dedi.

Muhalefetin LGS hazımsızlığına tepki gösteren Ceylan, "Halkın vicdanında muhakkak bir yaptırımı olacaktır. Bu noktada biz halkımızın vicdanında bu manipülasyonun, bu yalanın karşılık bulmayacağına inanıyoruz. Yalanın, iftiranın adı ne zaman şaibe oldu bilmiyorum açıkçası. Bu şaibe değil düpedüz bir karalama kampanyasıdır. Yani bununla ilgili de halkımızın vicdanında bunlar yargılanacak ve mahkum olacaklar. İkincisi de gencecik yavrularımıza hakaret eden, onların emeklerini yok sayanlar adalet önünde hesaplarını verecekler bunları da takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU MANİPÜLASYON YAPANLAR HESAP VERECEK"

LGS hakkında provokasyon yapanların hesap vereceğine dikkat çeken Ceylan," Kimse net söyleyeyim yaptığı işi yanına kar kalacağını zannetmesin. 28 Şubatı yapanlar da hesap verdi bugün bu manipülasyon yapanlar da hesap verecek. Bu gençler kendilerine yapılanları asla unutmaz, unutmadılar da." sözlerini söyledi.

"İMAM HATİPLİLERİ GÖRMEK İSTEDİKLERİ YER GASSALLIK"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, İmam Hatiplilere karşı muhalefetin hep bir algı peşinde olduğunun altını çizerek, "Algı hiç değişmiyor. İmam hatiplileri görmek istedikleri yer gassallık. Bunun haricinde imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduklarından habersizler" dedi.

"KİMİSİ BİLDİĞİ HALDE BU YALANIN PEŞİNDEN GİDİYOR"

LGS'de İmam Hatip okullarının başarısına ifade eden Abdullah Ceylan, "Kimileri bilgisiz olduğu halde bu yalanı sürdürüyor kimisi de bildiği halde bu yalanın peşinden gidiyor. Bugün İmam Hatip okullarımız da ki LGS dereceleri orta okullardan çıktı, gerçekten sahanın dört bir yanında Türkiye'nin en başarılı okulları olma noktasında emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.