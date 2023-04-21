İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4032
  • EURO
    21,3091
  • ALTIN
    1231.76
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

ÖNDER, bayramı Kahramanmaraş'ta Kutladı

Deprem sonrasında yaraları sarmak için tek yürek olan imam hatip camiası bayrama Kahramanmaraş'ta girdi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri ve imam hatip derneklerinin de katılımıyla şehirde bayramlaşma düzenlendi.

21 Nisan 2023 Cuma 18:49 - Güncelleme:
ÖNDER, bayramı Kahramanmaraş'ta Kutladı
ABONE OL

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri ve 450 il ve ilçe dernek başkanı Ramazan Bayramı'na Kahramanmaraş'ta girdi. Bayram namazı Abdülhamithan Camii'nde kılındıktan sonra çadırkent ziyareti gerçekleştirildi. Ardından Öncü Çocuk Etkinliklerinde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremden sonra hem Türkiye genelinde hem de bölgede çalışmalarını sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, geleneksel bayramlaşma programını da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi.

Ailelere ziyaret, çocuklarla hediyeleşme

Depremin ilk günlerinden itibaren okulları, dernekleri, mezunları ve mensuplarıyla imam hatip ailesi olarak yardım ve destekleriyle depremzedelerin yanında olan imam hatipliler bayramı da bölgede geçiriyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bayramlaşma programına Türkiye genelindeki il ve ilçe imam hatip dernekleri de iştirak ediyor. Abdülhamithan Camii'nde kılınan bayram namazı ile başlayan program, camideki bayramlaşmanın ardından Batıpark Spor Kompleksi çadırkentindeki ziyaretlerle devam etti. Aileler kapı kapı ziyaret edilirken, çocuklara da oyuncak ve çikolata ikram edildi.

Öncü Çocuk Etkinlikleriyle gülen yüzler

Programın diğer bir ayağını ise yetişkinlerden sonra çocuklara yönelik bayramlaşma programı oluşturdu. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Öncü Çocuk Etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelen ÖNDER ekibi, onlarla hem oyunlar oynadı hem de birbirinden eğlenceli etkinliklere iştirak etti. Yüz boyama, saç tasarımı, resim çizimi, halat oyunu, uçurtma, palyaçolar eşliğinde yapılan şenlikle süren bayramlaşma burada da oyuncak ve küçük hediyelerin takdimiyle son buldu.

Gönüllülerle bayramlaşma

Kahramanmaraş ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde yaklaşık iki aydır devam eden Öncü Çocuk Etkinlikleri gönüllüleriyle de buluşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençlerin bayramını kutladı. Ailelerinin yanında olmak varken deprem bölgesine gelerek kardeşlerine destek oldukları için gençlere teşekkür eden Ceylan, "Bugün burada olmanız çok önemli ve değerli. Bu sizin için küçük bir şey olsa bile yıllar geçse de unutulmayacak bir davranış. Hepinizi kutluyorum, daha güzel ve mutlu günlerde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.