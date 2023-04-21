ÖNDER, bayramı Kahramanmaraş'ta Kutladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri ve 450 il ve ilçe dernek başkanı Ramazan Bayramı'na Kahramanmaraş'ta girdi. Bayram namazı Abdülhamithan Camii'nde kılındıktan sonra çadırkent ziyareti gerçekleştirildi. Ardından Öncü Çocuk Etkinliklerinde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremden sonra hem Türkiye genelinde hem de bölgede çalışmalarını sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, geleneksel bayramlaşma programını da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi.

Ailelere ziyaret, çocuklarla hediyeleşme

Depremin ilk günlerinden itibaren okulları, dernekleri, mezunları ve mensuplarıyla imam hatip ailesi olarak yardım ve destekleriyle depremzedelerin yanında olan imam hatipliler bayramı da bölgede geçiriyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bayramlaşma programına Türkiye genelindeki il ve ilçe imam hatip dernekleri de iştirak ediyor. Abdülhamithan Camii'nde kılınan bayram namazı ile başlayan program, camideki bayramlaşmanın ardından Batıpark Spor Kompleksi çadırkentindeki ziyaretlerle devam etti. Aileler kapı kapı ziyaret edilirken, çocuklara da oyuncak ve çikolata ikram edildi.

Öncü Çocuk Etkinlikleriyle gülen yüzler

Programın diğer bir ayağını ise yetişkinlerden sonra çocuklara yönelik bayramlaşma programı oluşturdu. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Öncü Çocuk Etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelen ÖNDER ekibi, onlarla hem oyunlar oynadı hem de birbirinden eğlenceli etkinliklere iştirak etti. Yüz boyama, saç tasarımı, resim çizimi, halat oyunu, uçurtma, palyaçolar eşliğinde yapılan şenlikle süren bayramlaşma burada da oyuncak ve küçük hediyelerin takdimiyle son buldu.

Gönüllülerle bayramlaşma

Kahramanmaraş ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde yaklaşık iki aydır devam eden Öncü Çocuk Etkinlikleri gönüllüleriyle de buluşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, gençlerin bayramını kutladı. Ailelerinin yanında olmak varken deprem bölgesine gelerek kardeşlerine destek oldukları için gençlere teşekkür eden Ceylan, "Bugün burada olmanız çok önemli ve değerli. Bu sizin için küçük bir şey olsa bile yıllar geçse de unutulmayacak bir davranış. Hepinizi kutluyorum, daha güzel ve mutlu günlerde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.