ÖNDER Gençlik dönemi kapattı: 7 projeden 900 genç mezun

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim programları ile sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren ÖNDER Gençlik, 2025-2026 dönemini düzenlenen bir programla kapattı. 2026 Kapanış Programı'nda, 7 farklı projede eğitim gören gençler sertifikalarını alırken, başarılı öğrenciler Japonya, Malezya, Katar ve Özbekistan seyahati ile ödüllendirildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin gençlik birimi olarak hizmet veren ÖNDER Gençlik, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarında bir dönemi daha geride bıraktı. ÖNDER Gençlik 2026 Kapanış Programı, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro salonunda proje öğrencileri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, iş dünyası, siyaset ve sivil toplumdan çok sayıda isim iştirak etti.

İNSANLIĞIN UMUDU OLACAKSINIZ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'nin ilk yüzyılının inşa ve ihyasında emek vermiş kadrolarla Türkiye yüzyılının vizyoner mimarlarının bir araya geldiği müstesna bir toplulukla bir arada olduklarını söyledi. Bu iki grup bir araya geldiğinde karşısında duracak hiçbir gücün olmadığını belirten Ceylan, "21. Yüzyılın genç sahabeleri olarak sizler, adalet ve merhamet eksenli yeni bir dünya düzenini inşa edecek kadrolarsınız. Ben yarınların bugünlerden çok daha güzel olacağına inanıyorum. Sizlerle birlikte yol yürümekten dolayı mutluluk duyuyor, her daim rabbime hamdediyorum. Sizlerden istirhamım özgüvenli bir şekilde köklerine bağlı, değerleriyle ayakta duran secdelerine ve hayallerine sahip çıkan gençler olmanızdır" diye konuştu.

SİZDEN CESARET VE DİRAYET İSTİYORUM

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler rahmetli Celal Hocaların kabul olmuş duasısınız. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Gençlere özgüvenli duruş çağrısında bulunan Erdoğan, "Hakkımızı savunma noktasında, haklı noktada durduğumuz için üstün olduğumuzu bileceğiz. Hak ettiğimizi almak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz arkadaşlar. Sizden bunu istiyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Eğer bu emaneti yüklendiysek hakkını vermek zorundayız. Bulunduğunuz her alanda sizden mücadele istiyorum. Cesaret istiyorum, duruş istiyorum, dirayet istiyorum arkadaşlar. İnanın böyle olduğu zaman Türkiye'deki normalleşme gerçekleşecek ve işte o zaman Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım yaklaşmış olacağız.

ÜLKEMİZİ KÜRESEL GÜÇ MERKEZİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da dünyanın negatif gündemlerle dikkat çektiğini ve her başlıkta adaletsizliğin yaşandığını belirterek "Ancak bu tablo karşısında umutsuz değiliz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik, bizlere vizyon çizmesi ve gençlerimize verdiği kıymet çok önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılını imar edecek olanlar sizlersiniz" dedi. Türkiye'nin eskiden "Asya ile Avrupa arasındaki köprü" olarak anıldığını hatırlatan Dağlıoğlu, "23 yıllık dönemde köprü diye adlandırılan ülkeyi bölgesel bir merkez haline getirmeyi başarmış bir ülkeyiz. Türkiye yüzyılında da ülkemizi küresel bir güç merkezi yapacağız, bunu sizlerle başaracağız. Hukuk okuyan gençlerimiz daha adil bir dünya için mücadele edecek. Finans okuyan gençlerimiz sömürüye dur diyecek. Teknolojideki arkadaşlarımız insan odaklı, çocukların katledilmesine izin vermeyecek teknoloji geliştirecek" ifadelerini kullandı.

GENÇLER JAPONYA YOLCUSU

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek'in tüm eğitim projelerini anlattığı açılışta, Türkiye'nin Önderleri mezunu Elif Bilge Erden ile Tekno Genç mezunu Enes Ekinci de eğitimin kendi hayatlarında meydana getirdiği değişikliklerden bahsetti. Aile fotoğrafı ile son bulan kapanışta, programları başarıyla tamamlayan gençlere Japonya, Katar, Malezya ve Özbekistan seyahatleri için temsili bilet takdim edildi. Ayrıca, 7 ayrı projeden mezun olan 900 öğrenci de sertifikalarını aldı.

7 PROJE BİNLERCE ÖĞRENCİ

ÖNDER Gençlik, sosyal bilimlerden teknik disiplinlere, finansal teknolojiden girişimciliğe, yapay zekâ temelli mühendislik ve yazılım çalışmalarına uzanan 7 farklı proje ile 2025-2026 eğitim dönemi tamamladı. Üniversite projelerinden HukukGenç, FinansGenç, TeknoGenç ve Kılavuz Gemisi öğrencileri başarı belgelerini önemli isimlerin elinden aldı. Lisede ise Türkiye'nin Önderleri, Mars Sosyal Girişimcilik Projesi ve Şampiyonlar Turnede öğrencilerinden mezun olan isimler sertifikalarına kavuştu.