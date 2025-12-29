ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 24 TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dünyadaki terör örgütlerinin ortak noktasına değinen Ceylan, "Dünyanın en büyük kanser hücresi olan İsrail'de aynı merkezden besleniyor. Aynı yapının bu işleri koordine ettiğine şahidiz" dedi.

"ADİL BİR DÜNYADA YAŞAMA ARZUSU OLAN HERKESE ÇAĞRIMIZI ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Önder Genel Başkanı Ceylan, "1 Ocak'ta öncelikle nereye vuracağımızı, hedefin ne olduğunu, niye toplandığımızı herkesin idrak ederek bu mantıkla, bu bilinçle meydanlara gelmesini istiyoruz. Bu sene üçüncüsü. Hedefimiz, odağımız; aslında değişmesini istediğimiz dünya sistemine dair aynı cümlelerle, aynı mottolarla bir araya geliyoruz. Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet." sözlerini kullandı.

1 Ocak'ta yapılacak olan Gazze yürüyüşün önemine vurgu yaparak, "Sadece Gazze hassasiyeti olanlara, sadece Filistin hassasiyeti olanlara değil, biz adil bir dünyada yaşama arzusu olan herkese çağrımızı ulaştırmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Ceylan, barışçıl bir dünyada yaşamak isteyen herkesi 1 Ocak'ta düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

TÜRKİYE 1 OCAK'TA FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK OLACAK



"ASLINDA ORTADA ATEŞKES YOK"

Gazze'deki ateşkesin gerçek bir ateşkes olmadığına dikkat çeken Ceylan, "Aslında ortada ateşkes yok. Sadece ateşkes kamuflajı altında İsrail'in devam eden soykırımı var. Katliam, açlık, gözyaşı; hepsi Gazze'de, Filistin coğrafyasında devam ediyor" ifadelerini kullandı.