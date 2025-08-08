İSTANBUL 30°C / 22°C
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden orman temizliği seferberliği

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla, Türkiye genelinde orman temizliği seferberliği başlattı.

8 Ağustos 2025 Cuma 13:56
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki imam hatip dernekleriyle birlikte 81 ilde eş zamanlı orman temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önleyici bir adım olarak düzenlenen etkinlikte, imam hatip mezunları, mensupları ve öğrencileri sahaya inerek ormanlık alanlarda temizlik yaptı.

Etkinlikte binlerce imam hatipli öğrenci ve gönüllü, ormanlık alanlarda cam, plastik ve yanıcı maddeleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu.

Temizlik çalışmaları sırasında öğrencilere çevre bilinci, doğa sevgisi ve yangınların önlenmesiyle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

