ÖNDER yarışmalarında ödüller sahibini buldu

Ortaokul ve lise öğrencileri, kitap okuyup hadisi şerif öğrenerek iki ayrı programda arkadaşlarıyla yarıştı. Her Kitap Yeni bir Hayat 9. Kitap Okuma Yarışması ile 9. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'daki imam hatip okullarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iki yarışma sezonu tamamladı. Her iki yarışmanın ödül töreni "ÖNDER Yarışmaları Ödül Töreni" adı altında Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri, kamu ve özel kurumların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MİRASÇILARI

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 2025 yılında imam hatip okulunda öğrenci olan herkesin çok büyük bir mirasın emanetçileri olduğunu söyledi. Bugün imam hatip okullarının hem sayısal hem nitelik olarak en üst noktada olduğunu belirten Ceylan, "Üzerinde bulunduğumuz miras sadece imam hatip okulları için mücadele eden isimlerin mirası değil, bu okulların temelini atan Celal Hoca ve Tevfik İlerilerin mirası da değil. Bizler 1450 yıl öncesine takvimleri sarıyor, bu kadroları Peygamber Efendimizin mirasçıları ve 21. Yüzyılın sahabeleri olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz Medine'de ilk mescidi inşa etti, ikinci olarak temelini attığı Ashabı Suffa, ilim merkezi idi. Bizler Ashabı Suffa geleneğini sürdüren, Peygamber Efendimizin emanetini yaşatan nesilleriz. Üzerimizdeki sorumluluğun çok büyük olduğunu biliyoruz" dedi.

TARİHE DAMGA VURAN GENÇLER

İmam hatipli gençlerin sanatta, sporda, teknolojide rüştünü ispat ettiğini ve kendini Türkiye'nin umudu olmanın ötesine taşıdığını belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler, Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek kadrolar olarak adım adım geleceği inşa ediyoruz. Bugün kaybedeni olmayan bir yarışmanın içindeyiz. Burada ödülü alanlar sadece öğrenciler olmadı, hocalarımız, anne-babalar da aktif bir şekilde sürece dahil oldu. Bizler düzenlediğimiz bu yarışmalarla evlerimize Medine'nin iklimini ulaştıralım istedik. Gençlerimizle toplumsal bir dönüşümü gerçekleştirdiğimizi, buradan aldığımız birikimle geçmişi geleceğe taşıdığımızı düşünüyoruz. Hem ülke hem ümmet olarak çok güzel yarınların bizleri beklediğini ümit ediyoruz. Rabbim, Peygamber Efendimizin izinden giden çift kanatlı gençler olarak tarihe damga vuran nesillerden olmayı bizlere nasip etsin.

OKUL İÇİNDE İKLİM OLUŞTURMAK İSTEDİK

ÖNDER Öğretmen Komisyonu Başkanı Sinan Özyurt ise 9 yıldır öğrencileri kitapla, Peygamberimizin hadisleriyle, kutlu sözleriyle buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. "Bizim derdimiz öğrencilerimiz kitaplı öğrenciler olsun, Resulullah'ın rehberliğinde yol yürüsün" diyerek amaçlarını açıklayan Özyurt, şunları aktardı: Bu yıl 205 lisemizden 1.435 öğrencimiz kitap okuma yarışmamıza katıldı, öğretmenleriyle bir araya gelerek kitapları tahlil ettiler. Ardından yazılı sınavlar oldu. Peygamberim Önderim Yarışmamıza da 475 okulumuzdan 1000 civarında öğrencimiz katıldı. İlk olarak okullarda yarışma yapıldı, daha sonra okul birincileri ilçelerde yarıştı, finalde de dereceye girenler belirlendi. Bizim istediğimiz okul içinde bir atmosfer, bir iklim oluşturmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.

SADECE BİR EZBER YARIŞMASI DEĞİL

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise gençlerimizin Peygamberimizi daha iyi tanımaları, onun hadisi şeriflerini öğrenmesi ve hayatlarının bir parçası haline getirmesi amacıyla gerçekleştirilen hadis yarışmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu anlamlı organizasyon sadece bir ezber yarışması değil, Peygamberimizin sünnetini anlama yaşama ve gelecek nesillere aktarmak için atılmış bir adımdır" dedi. Peygamberimizin "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyruğunu hatırlatan Alkan, "Biz de hem Kur'an-ı Kerim'i hem de onun gösterdiği yolu öğrenmeliyiz. Onun yolu bize her zaman ışık olmuştur. Yapmamız gereken Kur'an-ı tefekkür etmek, ahlakımızı peygamberimizin güzel ahlakıyla güçlendirmektir" diye konuştu.

BU TABLO ÜMİDİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Durmaz da yarışmaya katılan tüm öğrencileri gayretlerinden dolayı kutladı, öğretmenlerini ve ailelerini de destekleri için tebrik etti. İmam hatip okullarının katsayı engelinin kalkmasıyla birlikte her alanda başarılarıyla dikkat çektiğini belirten Durmaz, 2024 YKS'de ilk yüzde 34 öğrencinin yer aldığını hatırlattı. İmam hatip okullarında spordan sanata entelektüel birikimi yüksek, Allah korkusu olan inançlı bireylerin yetiştiğini kaydeden Kaya, "Bu tablo, bizim yarınlara dair endişelerimizi bertaraf edip ümidimizi güçlendirmekte. Gençler sizlerden şunu rica ediyoruz, entelektüel yönünüzü, ilmi ve fenni birikiminizi güçlendirin ve sizden sonra gelen kardeşlerinize önderlik edin. Rabbim ilminizi artırsın, sizin topluma, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmenize yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA YÖN VERECEKLER

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş da yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimizin sözlerini ezberleyip onları özümseyen, hayatına taşımaya çalışan gençleri görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu yarışmanın sadece bir ezber yarışması değil, aynı zamanda ahlak, anlam ve bunu hayata taşıma çalışmasının bir parçası olduğunu belirten Altuntaş, "Hadisler sadece geçmişe ilişkin bir vesika değil geleceği de aydınlatan bir nur gibidir. Gençlerimiz bu nurla aydınlandılar ve geleceğe aktarmayı kendilerine görev addettiler. Bizim ümidimiz, ilmiyle amel eden gençlerimiz, sadece ümmete değil bütün dünyaya örnek olacak, bütün dünyanın gidişatına yön veren gençler olacak.

40 HADİSİ ÖĞRENİP YARIŞTILAR

Gençlerin, Peygamber Efendimizin (sav) hayatını yakından tanımaları ve mesajlarını öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında 9. kez gerçekleştirildi. Yarışmaya, ortaokul ve lise kategorisinde 475 okuldan 1000 öğrenci katıldı. Yarışmada öğrenciler, belirlenen hadis-i şerifleri ve anlamlarını öğrenip öğretmenlerden oluşan kurul önünde okudu. Seçilen okul birincileri de ilçedeki diğer okul birincileriyle yarışarak finale kaldı. Finalde yarışan İstanbul'daki 39 ilçenin birincisi ise ilahiyat fakültelerindeki hocaların katıldığı jüri önünde talimatları yerine getirmeye çalıştı. Ödül töreninde, birinci olan öğrencilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, 4 ve 10. arasındaki isimlere ise gram altın hediye edildi.

KİTAP OKUYUP ÖDÜL ALDILAR

Her Kitap Yeni Bir Hayat 9. Kitap Okuma Yarışması, İstanbul'daki Anadolu imam hatip liselerinden 205 okuldan 1.435 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmaya her okuldan 1 danışman öğretmen ve 7 öğrenci katıldı. Öğrenciler, İsmail Alper Kumsar'ın Diriliş Ufkunda Bir Şair Sezai Karakoç, Zeki Bulduk'un Hüzünlü Yüz ve Prof. Dr. Soner Duman'ın Kurtarıcı Kurallar Kitabı'nı okudu. Daha sonra da rehber öğretmenleri gözetiminde bir araya gelerek kitapları müzakere etti. Kitaplar üzerine gerçekleştirilen final yarışmasında dereceye giren ilk 3 öğrenciye ve öğretmenlerine Özbekistan gezisi hediye edildi. 4 ve 20. arasındaki öğrencilere ise 12.000-4.000 TL arasında değişen para ödülleri verildi.