ÖNDER yarışmalarında ödüller sahibini buldu

Ortaokul ve lise öğrencileri, kitap okuyup hadisi şerif öğrenerek iki ayrı programda arkadaşlarıyla yarıştı. 10. Kez düzenlenen Her Kitap Yeni bir Hayat Kitap Okuma Yarışması ile Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerin sahibi oldu. 2 bin 691 gencin katıldığı yarışmada kazananlara toplam 1.5 milyon TL'lik ödül verildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü desteğiyle İstanbul'daki imam hatip okullarında geleneksel olarak düzenlenen iki yarışma sezonu tamamladı. Her iki yarışmanın ödül töreni "ÖNDER Yarışmaları Ödül Töreni" adı altında Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇİFT KANATLI GENÇLERLE İLERİ GİDECEĞİZ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip camiası olarak çağın ötesinde gençler yetiştirme gayesi ve heyecanıyla mücadele ettiklerini söyledi. Sadece akademik başarısıyla iyi üniversitelere giden gençler yetiştirme arzusunda olmadıklarını kaydeden Ceylan, "Bizler ancak çift kanatlı, bir kanadında dünyayı bir kanadında ukbayı taşıyan gençler yetiştiği zaman daha ileri gideceğiz. Peygamber Efendimizi rehberi edinen, Allah rızası için samimiyetle gayret eden dünyanın bir adım ötesinde gençler yetiştirdiğimiz zaman çok daha güçlü, çok daha güzel günlerimiz olacak. Bizlere çağın getirdiği teknolojik unsunları kullanan değil bunları üreten, insanlığın faydasına dönüştüren gençler lazım. Bugün, bu salonda olduğu kadar, 81 vilayetin tamamında bu misyonla, bu duruşla var olan imam hatipli gençlerimiz olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, iyi ki sizler varsınız. Umudumuzu heyecanımızı diri tutuyorsunuz" diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da imam hatip okullarında ve tüm okullarda dindar, ahlaklı, milli-manevi değerlerine bağlı, tarihine aidiyet hisseden bir nesil yetiştirme amacında olduklarını söyledi. Bu çerçevede çok yönlü bir eğitim sürecinin devam ettiğini kaydeden Yapıcı, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Eğitimi anlamlı kılan sınıfta anlatılan ders değildir, eğitimi anlamlı kılan sosyal ve kültürel faaliyetlerdir. Okullarımızın ruhunu, iklimini oluşturan şey bu okullara can veren etkinliklerdir. Çünkü artık her şeyi öğrenebiliyoruz ama bilgiyi ahlak ve maneviyatla desteklemediğimiz müddetçe yaptığımız çalışmalar temelsiz kalır. Bizim amacımız sadece akademik olarak başarılı nesiller yetiştirmek değildir, kendisiyle, ailesiyle, toplumla, ülkesiyle barışık nesiller yetiştirmektir.

YARIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUM

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şule Pişkin ise ÖNDER'in 10 yıldır çok güzel bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Yıllardır yarışmalara bir eğitimci olarak katılıyorum, takip ediyorum. Binlerce öğrencimiz dahil oldu bu yarışmalara, kitap kritikleri yapıldı, hadis-i şerifler ezberlendi. Gençlerimizi ahlak ve maneviyatla taçlandıran bu yarışmaları çok önemli görüyorum" dedi. Katılımcı gençleri böylesine anlamlı ve bir o kadar da gayret gerektiren bir çalışmada aldıkları ve başarıları için tebrik eden Pişkin, bu süreçte gençleri destekleyen ve projeyi sahiplenen öğretmenlere ve ailelerine de teşekkür etti.

40 HADİS-İ ŞERİFTE YARIŞTILAR

Gençlerin, Peygamber Efendimizin (sav) hayatını yakından tanımaları ve mesajlarını öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminde 10. kez gerçekleştirildi. Yarışmaya, ortaokul ve lise kategorisinde 314 okuldan 941 öğrenci katıldı. Yarışmada öğrenciler, önce okullarında sonra ise ilçelerinde yarıştı. Finalde ise İstanbul'daki 39 ilçenin birincisi, jüri önünde talimatları yerine getirmeye çalıştı. Yarışma sonunda birinci olan öğrencilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın hediye edildi. Mansiyonlar ise gram altınla ödüllendirildi.

3 KİTAPTAN SINAV YAPILDI

Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması, İstanbul'daki Anadolu imam hatip liselerinden 168 okuldan 1.750 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, Yahya Sinvar'ın Filistin'in Bilinmeyen Hikayesi Diken ve Karanfil, İbrahim Kalın'ın Gökkubbenin Altında, Hayreddin Karaman'ın 11 Ayın Sultanı Ramazan Kitabı'nı okudu. Kitaplar üzerine yapılan müzakerelerden sonra 9 Nisan 2026 tarihinde final sınavı gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren ilk 3 öğrenciye ve öğretmenlerine Umre ziyareti hediye edildi. 4 ve 20. arasındaki öğrencilere ise 15.000 ile 5.000 TL arasında değişen para ödülleri verildi.