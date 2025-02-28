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ÖNDER'den 28 Şubat için internet sitesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk siyasi tarihine 'darbe' olarak geçen 28 Şubat sürecinde yaşananları belgelemek ve tarihe not düşmek amacıyla '28.onder.org.tr' internet sitesini faaliyete geçirdi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:43 - Güncelleme:
ÖNDER'den 28 Şubat için internet sitesi
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ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, toplumun bazı kesimlerinin eğitim hakkı ve çalışma hayatından mahrum bırakıldığı darbenin 28. yılında, döneme dair verileri ve tanıklıkları ortaya koymak üzere internet sitesi kuruldu. Sitenin, tarihe ışık tutması ve referans kaynağı olması amaçlandı.

"28.onder.org.tr" adlı sitede, dönemin gazete manşetleri, karikatürler, fotoğraf albümü, belgeseller yer alıyor.

"Hatıranı Bırak" adı altında yaşananlara tanıklık etmek üzere özel bir bölümün de bulunduğu sitede, dönemin tanıkları yaşadıklarını yazılı ve görsel olarak aktarabilecek.

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