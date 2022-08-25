İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) konseri sırasında İmam Hatipler hakkında çirkin sözler sarf eden ve daha önce de provokasyon kokan hareketler yapan Gülşen hakkında suç duyusunda bulunacak.

ÖNDER'in olay sonrası yaptığı basın açıklaması:

İstanbul Adliyesi'ndeki suç duyurumuzla eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilindeki dernekler de suçduyurularını savcılıklara iletecek.

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.

İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır.

Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, İmam Hatip okullarına vemensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.

Bu terbiyesizliği asla sineyeçekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak bugün tüm illerimizde cumhuriyet savcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunacağız. Öncesinde bir basın açıklaması yapacağız.