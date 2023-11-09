Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Samgaz'ı ziyaret etti

Enerji stratejilerinde etkin rol oynayarak, doğal gaz sektörünün gelişimine ve işleyişine destek olan Samgaz, mesleki kariyerine yön vermek isteyen Ondokuz Mayıs Üniverstesi (OMÜ) öğrencilerinin teknik ve idari gezi organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Samsun halkına en tasarruflu ve konforlu yakıt olan doğal gazı kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunarak çevrecilik bilincine katkı vizyonu ile hizmet veren Samgaz'ı ziyaret eden 20 öğrenci, Samgaz Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ile bir teknik söyleşi yapma fırsatı bulurken tesisin yöneticileri tarafından doğal gaz dağıtım süreçleri hakkında bilgi edindiler.

Samsun merkez ilçelerinin ve sanayisinin doğal gaz arzının sağlandığı ve şehrin ilk giriş istasyonu olan 280.000 Sm3/h A tipi ölçüm istasyonu ile 80.000 Sm3/h A tipi doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonunu gezen gençler, istasyonlarda doğal gaz giriş ve çıkış basınçları, filtreleme, basınç düşümü, mekanik ve ultrasonik ölçüm sistemi ve hesaplaması, scada sistemi ile güvenli bir şekilde doğal gazın işletilmesi, otomasyon ve verilerin işlenilmesi kapsamında bilgilendirildi. Doğal gazın ilk giriş noktasındaki yüksek basınçtan, son kullanıcıya kadar olan süreçlerin uygulamalı olarak anlatıldığı gezi sayesinde öğrenciler, ideal gaz denklemi kavramını somutlaştırarak pekiştirme imkanı buldu.

DOĞAL GAZ HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Verilen temel doğal gaz eğitimiyle teknik ve teorik bilgilerin aktarıldığı gezi boyunca; doğal gazın ne olduğu, nasıl yandığı, patlama ve parlamanın nasıl oluştuğu, güvenli ve ekonomik olarak doğal gazın nasıl kullanıldığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Doğal gaz akışının, güvenlik için kokulandırma sisteminin, katodik koruma sistemlerinin anlık takibinin yapıldığı, sayısal verilerinin aktarıldığı otomasyon ve yazılım sistemleri ile raporlanması konularında bilgi sahibi olan OMÜ öğrencileri, sistem üzerinden istasyonlarda oluşabilecek arızaların anlık takibi, olası bir sorun yaşanması durumunda uygulanan sorun giderici müdahaleler süreçlerini de inceleme fırsatı buldu.