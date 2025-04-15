Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, zirai donun geniş tarım alanlarında ektili olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin maddi zarara uğradığına işaret eden Fendoğlu, zirai donun deprem bölgesinde de yaşandığını aktardı.

Fendoğlu, 36 ilde meyve bahçelerinin ve tarım alanlarının zarar gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiş, tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birisi yaşanmıştır. Ürünlerde don yanığı, çiçek ve meyve dökülmesiyle birlikte meyve ağaçlarında da hasar meydana gelmiştir. Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde 70 ila yüzde 90 arasındadır. Rekolte kaybı, üretici geliri düşüşü ve ihracat riski doğmuştur. Tarımsal üretimde ciddi verim kaybı oluşmuştur."

Zarar gören bölgelerin ürün bazlı raporlanmasını öneren Fendoğlu, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. Fendoğlu, çiftçilere faizsiz kredi imkanı sunulması gerektiğini de kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla seferberlik ilan ederek çiftçilerin yanlarında duracaklarını dile getiren Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, don tehlikesinin sürdüğünü, buğday ve mısır üreticilerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Geniş araştırma yapılmasını talep eden Varlı, yaşanan zirai donla ilgili tespitlerin yapılarak çiftçilerin zararının karşılanması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, yaşanan zirai donun çok sayıda üründe hasara neden olduğunu ifade etti.

Meclisin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine dikkati çeken İnce, hasar tespitlerinin ardından üreticilerin yaşadığı kayıpların hızlıca telafi edilmesini istedi.

İnce, Cumhur İttifakı olarak çiftçileri kaderlerine terk etmeyeceklerini kaydetti.

"İLAVE TEDBİRLER DE ALACAĞIZ"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hava sıcaklıklarının düşmesi sonrasında zirai don meydana geldiğini aktardı.

Geniş il ağının zirai dondan etkilendiğini vurgulayan Tüfenkci, "Olumsuzluklara rağmen Tarım ve Orman Bakanlığımız hızlı aksiyon aldı, sahadan gelen her ihbarı değerlendirerek saha çalışmalarına başladı, tespitleri yapmaya devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığımız doğru bir iş yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın istişare toplantısında da arkadaşlarımız gerekli sorunları ilettiler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatan Tüfenkci, komisyonun kurulmasını önemsediklerini kaydetti.

Tüfenkci, bazı çevrelerin, yaşananların ardından infiale neden olacak açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi.

Parti olarak üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Tüfenkci, "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler de alacağız. Bazı önerilerimiz Bakanlık nezdinde de tartışılıyor. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, çiftçileri dinlediklerini ve görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Çiftçilerin bazı taleplerde bulunduğunu aktaran Kıratlı, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, son 30 yılın en düşük sıcaklıkların yaşandığını söyledi.

Zirai donun, en çok sert kabuklu ve sert çekirdekli meyveleri etkilediğini ifade eden Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının sahada aktif olarak görev yaptığını kaydetti.

KOMİSYON KURULMASI KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Ayrıca Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşimde başka bir konu görüşülmeyecek.

Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.