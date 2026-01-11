İSTANBUL 11°C / 2°C
Güncel

Onlarca banka ve kredi kartı ele geçirildi! Adana'da ''tefecilik'' operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA11 Ocak 2026 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Onlarca banka ve kredi kartı ele geçirildi! Adana'da ''tefecilik'' operasyonu
ABONE OL

Adana'da tefecilik operasyonnunda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E'yi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı.

  • tefecilik operasyonu
  • banka ve kredi kartı
  • Adana operasyonu

